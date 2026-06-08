Incendio al sito di trasferenza, Sei Toscana: “Grazie ai Vigili del Fuoco per il rapido intervento”

Grosseto. Sei Toscana desidera esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica per la tempestività e l’efficacia del proprio intervento presso il sito di trasferenza dei rifiuti di Valpiana, sul territorio del Comune di Massa Marittima, dove ieri, intorno alle 10.30, un incendio di dimensioni molto limitate ha interessato alcuni pannelli fotovoltaici installati su una struttura di copertura.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dal personale in servizio, ha immediatamente consentito di contenere le fiamme e di estinguerle in pochi minuti, evitando danni ulteriori e garantendo la continuità operativa della struttura.

Dai rilievi e dalle verifiche eseguite successivamente dai tecnici di Sei Toscana, di concerto con gli stessi Vigili del Fuoco, è emerso, infatti, che l’evento non ha causato alla struttura danni tali da comprometterne o limitarne la funzionalità.

Dunque, nella giornata di oggi, l’impianto risulta regolarmente operativo, svolgendo le proprie consuete attività senza alcun tipo di limitazione.