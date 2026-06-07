Incendio alla piattaforma ecologica di Valpiana, intervengono i Vigili del Fuoco

Massa Marittima (Grosseto) – Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Follonica sono intervenuti presso la piattaforma ecologica di Valpiana, nel comune di Massa Marittima, a causa di un incendio che ha colpito l’impianto fotovoltaico situato sulla copertura della struttura.

L’intervento e i danni

Grazie al tempestivo arrivo della squadra, la situazione è stata rapidamente circoscritta. Le fiamme hanno interessato principalmente i residui vegetali accumulati al di sotto dei moduli solari, senza provocare danni significativi alla copertura dell’edificio. Il personale ha quindi provveduto a isolare e mettere in sicurezza l’impianto elettrico, a spegnere gli ultimi focolai attivi e a rimuovere i pannelli danneggiati dal calore. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.