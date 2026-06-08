Home GrossetoIl Comune assume nuove figure professionali: “Servizi più efficienti e maggiore sicurezza”
GrossetoNotizie dagli Enti

Il Comune assume nuove figure professionali: “Servizi più efficienti e maggiore sicurezza”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 30 views

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto prosegue nel percorso di rafforzamento della macchina amministrativa con l’ingresso di nuove figure professionali destinate ai servizi strategici dell’Ente.

Da oggi prendono servizio sei istruttori amministrativi, quattro agenti di Polizia Municipale e due funzionari tecnici, risorse che contribuiranno a migliorare l’efficienza degli uffici, il rapporto con i cittadini, la sicurezza del territorio e le attività legate allo sviluppo ambientale.

“Continuiamo a investire sulle persone e sulle competenze per garantire servizi sempre più efficienti e una città sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”, sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore con delega al personale Riccardo Ginanneschi.

Il percorso di potenziamento proseguirà inoltre con il progetto “Grosseto Safe 2026”, che dal prossimo 30 giugno vedrà l’ingresso di ulteriori agenti di Polizia Municipale dedicati al rafforzamento dei controlli sul territorio durante il periodo estivo.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Scorpions Legacy 2026”: i militari del Savoia si...

Contrasto alle truffe sui contratti di luce e...

Torna il festival “Music & Wine”: 17 concerti...

Bonus sociale idrico 2026: pubblicata la graduatoria provvisoria

Progetti per campi estivi per bambini e ragazzi:...

Terzo settore: oltre 100mila le persone che si...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: