Il Comune assume nuove figure professionali: “Servizi più efficienti e maggiore sicurezza”

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto prosegue nel percorso di rafforzamento della macchina amministrativa con l’ingresso di nuove figure professionali destinate ai servizi strategici dell’Ente.

Da oggi prendono servizio sei istruttori amministrativi, quattro agenti di Polizia Municipale e due funzionari tecnici, risorse che contribuiranno a migliorare l’efficienza degli uffici, il rapporto con i cittadini, la sicurezza del territorio e le attività legate allo sviluppo ambientale.

“Continuiamo a investire sulle persone e sulle competenze per garantire servizi sempre più efficienti e una città sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”, sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore con delega al personale Riccardo Ginanneschi.

Il percorso di potenziamento proseguirà inoltre con il progetto “Grosseto Safe 2026”, che dal prossimo 30 giugno vedrà l’ingresso di ulteriori agenti di Polizia Municipale dedicati al rafforzamento dei controlli sul territorio durante il periodo estivo.