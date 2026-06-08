Progetti per campi estivi per bambini e ragazzi: il Comune pubblica l’avviso

Follonica (Grosseto). Con deliberazione di Giunta n. 170 del 28 maggio 2026, avente per oggetto “Atto di indirizzo per il rinnovo del progetto ‘Vacanze Insieme’ – Stagione 2026 – Linee guida per l’erogazione di contributi economici a sostegno dei campi estivi e criteri di priorità per l’inclusione dei minori con disabilità”, l’amministrazione comunale di Follonica ha provveduto a pubblicare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti estivi rivolti a bambini e ragazzi da 1 a 14 anni.

L’amministrazione invita gli operatori del settore privato e associazioni ed enti del terzo settore interessati a realizzare progetti estivi (campus) consistenti in attività ricreative, educative e sportive, destinate a bambini e ragazzi sopraindicati, e a procedere all’inoltro delle proposte, che il Comune si impegna a valutare e a supportare.

Quest’anno l’amministrazione comunale ha rivisto i criteri di accesso, con lo scopo di permettere una maggiore e migliore inclusione e partecipazione dei bambini e ragazzi con disabilità.

Le attività estive oggetto del bando saranno da svolgersi nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto 2026.

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata al Comune (destinatario: ufficio servizi socio educativi) e pervenire via Pec (all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it) entro la data del 15 giugno 2026, compilando in tutte le sue parti e sottoscrivendo la scheda appositamente predisposta che è strutturata in modo da contenere le informazioni minime relative alla progettualità.

L’avviso pubblico e la manifestazione di interesse sono consultabili al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Atti-normativi/Manifestazione-di-interesse-per-la-realizzazione-di-progetti-estivi-per-bambini-e-ragazzi-da-1-a-14-anni

Per informazioni: contattare la referente dei Servizi socioeducativi Elisabetta Piccini al numero 0566.59018 o agli indirizzi e-mail epiccini@comune.follonica.gr.it o socioeducativi@comune.follonica.gr.it