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Bonus sociale idrico 2026: pubblicata la graduatoria provvisoria

Ecco come consultarla

di Redazione
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Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica informa che sul sito istituzionale dell’ente è stata pubblicata la graduatoria provvisoria con gli aventi diritto al bonus sociale idrico per l’anno 2026.

Sarà effettuata una nuova comunicazione per la graduatoria definitiva.

La graduatoria provvisoria è consultabile al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Bonus-sociale-idrico-integrato-Anno-2026

Per informazioni: Ufficio politiche abitative, in via Roma 47. Tel. 0566.59014.

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