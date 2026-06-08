Bonus sociale idrico 2026: pubblicata la graduatoria provvisoria

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica informa che sul sito istituzionale dell’ente è stata pubblicata la graduatoria provvisoria con gli aventi diritto al bonus sociale idrico per l’anno 2026.
Sarà effettuata una nuova comunicazione per la graduatoria definitiva.
La graduatoria provvisoria è consultabile al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Bonus-sociale-idrico-integrato-Anno-2026
Per informazioni: Ufficio politiche abitative, in via Roma 47. Tel. 0566.59014.