Giornata mondiale dell’ambiente: a Principina a mare un incontro sulla tutela del fratino

Grosseto. In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, l’amministrazione comunale di Grosseto ha scelto come tema fondamentale la sensibilizzazione alla tutela del fratino, specie simbolo della biodiversità costiera e indicatore della salute degli ecosistemi delle spiagge maremmane.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’assessore all’ambiente Erika Vanelli, della Consulta comunale per la tutela degli animali, dell’associazione Pro Natura, del Wwf, della Pro Loco nella persona di Carmine Polla, della cooperativa Melograno, del Progetto Migratoria, della Capitaneria di Porto e dei volontari impegnati nella protezione dei siti di nidificazione.

Durante l’incontro è stato sottolineato come la salvaguardia del fratino rappresenti un impegno concreto per la tutela dell’ambiente, delle dune e del patrimonio naturalistico del territorio.

L’amministrazione ha ringraziato tutte le realtà coinvolte per il costante lavoro di sensibilizzazione e protezione della specie, ribadendo che il messaggio di questa Giornata mondiale dell’ambiente è che la tutela ambientale passa dai gesti quotidiani e dall’impegno condiviso tra istituzioni, associazioni, volontari e cittadini.