“La sciantosa in concerto”: Serena Autieri in scena con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

Grosseto. Un viaggio tra i capolavori della canzone napoletana di ogni epoca, dai caffè concerto di inizio ‘900, con un tributo alla leggendaria Elvira Donnarumma, fino alla nuova musica partenopea.

È “La sciantosa in concerto” con Serena Autieri e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Enzo Campagnoli, che andrà in scena sabato 6 giugno nell’hangar 2 del 4° Stormo di Grosseto, con ingresso da via Castiglionese. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21, ma l’accesso sarà consentito dalle 20 e gli organizzatori consigliano di presentarsi in questa fascia oraria per facilitare l’ordinato afflusso del pubblico.

È un evento del festival “La voce di ogni strumento” organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Parte dell’incasso sarà devoluto all’iniziativa solidale dell’Aeronautica Militare “Un dono dal cielo”, progetto benefico che quest’anno sostiene tre eccellenze pediatriche italiane: la Fondazione Buzzi di Milano, l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e nelle rivendite autorizzate: Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto; Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre a Marina di Grosseto; Tabaccheria Murri in piazza Zucchi 4 a Capalbio. Saranno in vendita anche prima del concerto, al 4° Stormo, a partire dalle 19.

Lo spettacolo

“La sciantosa”, uno spettacolo scritto da Vincenzo Incenzo, va in scena con grande successo dal 2014, proponendo un repertorio che comprende i brani più conosciuti e coinvolgenti come “‘A tazz’ e cafè” e “Comme facette mammeta”, classici passionali immortali come “I’ te vurria vasà” e “Reginella”, e perle nascoste come “Suonne sunnate”, “Io ‘na chitarra” e “‘a luna e Canzone a Chiarastella”.

Serena Autieri, nativa di Soccavo, popolare quartiere napoletano, ha trascorso l’infanzia nella zona del Vomero con la famiglia. Influenzata dalla madre cantante, già dalla tenera età ha preso lezioni di danza classica, canto e recitazione. Si è diplomata all’Istituto d’arte di Napoli come disegnatrice e stilista di moda e ha frequentato la facoltà di Architettura dell’Università Federico II. A 14 anni ha iniziato ad esibirsi nei locali della sua città e a 15 ha vinto il concorso di Miss Teenager nella sezione “cantante”.

Nel 1995 ha esordito come speaker di un’emittente radiofonica e nel 1998 ha debuttato nella popolare soap opera Rai “Un posto al sole”. Nella stagione 2002-2003 è protagonista a teatro del musical “Bulli & Pupe”, grazie al quale viene scelta, assieme a Claudia Gerini, da Pippo Baudo per affiancarlo nel 53° Festival di Sanremo. In seguito ha fatto coppia con Massimo Ghini in “Vacanze romane” per la regia di Pietro Garinei.

Nel 2008 è diretta da Giorgio Albertazzi in “Sogno di una notte di mezza estate” e sempre con Albertazzi porta in scena al Sistina lo spettacolo “Shakespeare in jazz”. Al cinema ha interpretato ruoli in popolari film come “Notte prima degli esami – Oggi”, “Natale in Sudafrica”, “Femmine contro maschi”, “Il principe abusivo”, “Un fantastico viavai”. Ha inciso il suo primo album musicale – “Anima soul” – nel 1997, firmandone tutti i testi. Nello stesso periodo ha intonato la sigla del concerto di Bologna in onore di Papa Wojtyla e nel 2004, per la grande cerimonia del Columbus Day di New York, ha rappresentato l’Italia in un concerto dal vivo al Manhattan Center.

Vincenzo Campagnoli (Napoli, 1967) ha studiato al Conservatorio “San Pietro a Maiella” di Napoli, diplomandosi in oboe, percussioni e in compimento di pianoforte e iniziando subito a lavorare con l’orchestra “Scarlatti” di Napoli per i concerti del venerdì nell’auditorium Rai come oboe di fila e poi al Teatro San Carlo di Napoli in opere liriche e partecipando al concerto in mondovisione con l’Orchestra da camera di Bologna con Josè Carreras. In seguito ha lavorato con le principali compagnie teatrali italiane, orchestrando musical come “Hello Dolly” con Loretta Goggi e “A qualcuno piace caldo” con Rossana Casale, Gianmarco Tognazzi e Alessandro Gassman.

Negli anni ’90 ha lavorato con Marisa Laurito nello spettacolo “Novecento napoletano” con Tonino Esposito e con Mario Merola nel “Fantastico” di Enrico Montesano. Da quel momento ha seguito Merola per 12 anni in tutti i suoi concerti in Italia e all’estero. Subito dopo è stato chiamato da Peppe Vessicchio per lavorare in spettacoli televisivi come “Trenta ore per la vita”, “Note di Natale”, “Viva Napoli”, “Un disco per l’estate”, “Bravo bravissimo”, “Festa in famiglia”, “Amici di Maria De filippi” “Italia’s Got Talent”, “Domenica in”, “Buona Domenica”, “Ti lascio una canzone”, “Io canto”.

Per anni è stato membro dell’Orchestra del Festival della canzone italiana di Sanremo. Ha collaborato – tra gli altri – con Riccardo Cocciante, Pupo, Eugenio Bennato, Nino d’Angelo, Orietta Berti, Clementino, Dolcenera, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Elettra Lamborghini, Andrea Bocelli, Claudio Baglioni. Ha vinto l’edizione 2013/2014 del talent “Amici di Maria De Filippi” come docente di Deborah Iurato. La prima collaborazione con Serena Autieri risale al 2011, come direttore d’orchestra nel programma “Cantare è d’amore” con Amedeo Minghi, su Rai1, cominciando poi da marzo 2016 il tour teatrale dello spettacolo “La sciantosa” che da allora va in scena in tutti i teatri più prestigiosi in Italia e all’estero.

Il festival “La voce di ogni strumento” ha il patrocinio e la collaborazione di Ministero della Difesa, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria, Centro militare veterinario, 4° Stormo caccia intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia radar remota, Comando provinciale dei cCrabinieri, Polizia di Stato, Assistenza spirituale Forze armate, Fondazione Grosseto Cultura, Teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Lions Distretto 108LA, Pro Loco Grosseto e Consulta della disabilità del Comune di Grosseto.

Main partner: Castagneto Banca 1910.

Partner del progetto: Conad, Algida Benini, Tecnoseal, Seam, Fratelli Massai, Mobo Impianti, Favilli Group, Pluripanel, Admo, Avis, Tiemme.

Sponsor tecnici: B: Rush Eco Hair Beauty Experience, Annalisa atelier, Centro orafo grossetano, Nannoni grappe, Gli attortellati, Fiorista Patrizia, PuntoCom comunicazione.

Nella foto: Serena Autieri