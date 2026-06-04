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Borse di studio del Ministero dell’istruzione: pubblicata la graduatoria provvisoria

di Redazione
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Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica ha pubblicato la graduatoria provvisoria per le borse di studio del Ministero dell’istruzione e del merito.

L’avviso pubblico aveva scadenza il 17 aprile scorso. Questo bando era dedicato agli studenti residenti a Follonica e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, che non avevano già beneficiato del contributo regionale “Libri gratis”.

Ecco il link per accedere alla graduatoria provvisoria: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Borse-di-studio-del-Ministero-dell-Istruzione-e-del-merito-per-l-a.s.-2025-2026-graduatoria-provvisoria 

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