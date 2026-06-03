“Libri Gratis” 2026/2027: aperto il bando della Regione Toscana per il sostegno agli studenti

Grosseto. La Regione Toscana ha pubblicato il nuovo avviso relativo al progetto “Libri Gratis”, un’importante misura di sostegno rivolta alle famiglie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2026/2027.

L’iniziativa, finanziata nell’ambito del programma Fse+ 2021-2027, ha l’obiettivo di favorire l’inclusione scolastica e garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di accesso all’istruzione, contribuendo alle spese per l’acquisto dei libri di testo.

Possono presentare domanda gli studenti residenti in Toscana che, alla data di presentazione della richiesta, abbiano un’età inferiore a 24 anni, un valore Isee non superiore a 15.800 euro e risultino iscritti per l’anno scolastico 2026/2027 a una scuola secondaria di primo o secondo grado, pubblica o paritaria, con sede in Toscana o in una regione confinante.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online dalle ore 9.00 di oggi, 3 giugno, fino alle ore 18.00 del 30 giugno 2026, attraverso l’apposita piattaforma regionale dedicata al progetto.

Il Comune di Grosseto invitano le famiglie interessate a verificare attentamente il possesso dei requisiti richiesti e a procedere con la presentazione della domanda entro i termini previsti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale dedicato della Regione Toscana oppure scrivere agli indirizzi e-mail librigratis@regione.toscana.it e info@giovanisi.it.

“Si tratta di una misura fondamentale di inclusione sociale – hanno sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione, Angela Amante – finanziata attraverso il Programma Fse+ 2021-2027, che contribuisce ad alleggerire il peso delle spese scolastiche e a rafforzare il principio che l’istruzione deve essere realmente accessibile a tutti. Invitiamo le famiglie interessate a consultare con attenzione i requisiti e a presentare domanda nei tempi previsti, così da non perdere questa importante opportunità”.