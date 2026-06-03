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Incidente sulla Senese: tre persone ferite

Scontro tra un furgone e un'auto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 76 views

Aggiornamento ore 17.35: nell’incidente sono rimasti feriti due uomini di 68 e 38 anni e una donna di 63 anni, trasportati tutti in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenute l’ambulanza India della Croce Rossa di Grosseto e lambulanza Blsd della Misericordia di Grosseto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

Grosseto. Oggi pomeriggio, intorno 14.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta sulla Strada Statale 223, la Senese, in prossimità dello svincolo per la località di Montorsaio, in direzione sud, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un’auto.

Per cause attualmente in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, i due veicoli sono rimasti coinvolti in una collisione che ha provocato il ferimento di tre persone: due occupanti dell’auto e il conducente del furgone, tutti affidati alle cure del personale sanitario.

Il conducente del furgone, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo a seguito dell’urto, è stato estratto dal personale dei Vigili del Fuoco e successivamente affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto

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