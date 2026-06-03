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Primo Consiglio comunale della nuova amministrazione: seduta aperta al pubblico

Venerdì 5 giugno alle 16.30 la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale con il giuramento del sindaco Barbara Belcari e la presentazione della Giunta

di Redazione
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Sorano (Grosseto). Si terrà venerdì 5 giugno, alle 16.30, nella sala del Consiglio comunale di Sorano, la prima seduta del nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative.

L’assemblea sarà chiamata ad affrontare gli adempimenti previsti per l’insediamento del nuovo mandato amministrativo. All’ordine del giorno figurano l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti, il giuramento del sindaco Barbara Belcari e la comunicazione della composizione della Giunta comunale e del vicesindaco.

Nel corso della seduta si provvederà alla nomina dei rappresentanti del Comune negli enti e negli organismi previsti dalla normativa, tra cui la Commissione elettorale comunale, la Commissione per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei giudici popolari e i rappresentanti del Comune nell’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora.

La seduta si concluderà con le eventuali comunicazioni del sindaco.

Il Consiglio comunale è aperto al pubblico.

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