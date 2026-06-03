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Il campo da basket dotato di illuminazione: il progetto è stato sostenuto dal Rotaract

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Domenica 31 maggio si è svolta l’inaugurazione del sistema di illuminazione del campo da basket, progetto promosso e sostenuto dal Rotaract Club di Massa Marittima a favore della città e della comunità.

“Un’iniziativa che nasce dalla volontà di lasciare un segno concreto sul territorio, trasformando i valori di servizio, partecipazione e attenzione al bene comune in un’opera destinata a rimanere nel tempo – si legge in una nota del Rotaract -. Un ringraziamento a chi ci ha sostenuto e partecipato alla cerimonia: l’amministrazione comunale, tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, i cittadini, il Capitano dei Carabinieri Giannetti e un ringraziamento speciale all’impresa Mujo per l’ottimo lavoro e la disponibilità. Con questa inaugurazione si conclude un percorso fatto di impegno e collaborazione, ma soprattutto si accende un simbolo di luce, speranza e vicinanza alla comunità che il Rotaract Club di Massa Marittima è orgoglioso di perseguire”.

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