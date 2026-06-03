Vigili del Fuoco: nuova organizzazione delle modalità di accesso alla sede

Grosseto. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto informa che è stata definita una nuova organizzazione delle modalità di accesso ai locali della caserma di via Paolo Carnicelli.

L’accesso al pubblico sarà generalmente garantito dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 12.00. Il servizio vedrà impegnato, oltre al personale in servizio presso il Comando, anche un’aliquota di volontari dell’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco – Sezione provinciale di Grosseto in forza di una convenzione nazionale tra Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Associazione nazionale che, grazie ad un accordo a livello locale, da settembre prossimo coprirà due mattine a settimana.

L’Associazione, da sempre vicina al Corpo nazionale e alle sue attività istituzionali, ha recentemente confermato il proprio costante impegno partecipando, come di consueto, anche alle celebrazioni dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica italiana, dando ulteriore testimonianza del profondo senso di appartenenza, dell’attaccamento al servizio e dei valori di cittadinanza che ne caratterizzano l’operato.

La nuova organizzazione degli accessi è finalizzata a garantire una gestione più razionale ed efficiente dell’utenza esterna, migliorando la qualità del servizio offerto ai cittadini. Al tempo stesso, consentirà di incrementare i livelli di sicurezza all’interno della sede, tutelando i visitatori dall’esposizione a potenziali rischi presenti in un ambiente operativo e scongiurando possibili interferenze con le attività istituzionali connesse al soccorso tecnico urgente.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto ringrazia l’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco – Sezione provinciale di Grosseto per la preziosa collaborazione assicurata a supporto delle attività rivolte alla cittadinanza.