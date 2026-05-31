Giornata mondiale senza tabacco: dalla citisina la svolta per smettere di fumare

Grosseto. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) dedica la campagna del 31 maggio 2026 al contrasto delle strategie dell’industria del tabacco, che punta ai giovani con prodotti “innovativi” (sigarette elettroniche, sacchetti di nicotina e nicotina sintetica). Questi dispositivi, spesso aromatizzati e con design accattivanti, sono studiati per creare una forte dipendenza, minacciando i progressi fatti nella salute pubblica.

Il fumo resta infatti la principale causa di morte evitabile, provocando gravi patologie polmonari (come il 91% dei tumori al polmone tra gli uomini in Italia), cardiovascolari e oncologiche.

La svolta terapeutica: la citisina

Una novità fondamentale del 2026 è la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale della citisina, un principio attivo vegetale che riduce il desiderio di fumare. Inserita dall’Oms tra i farmaci essenziali, la citisina aumenta drasticamente le probabilità di successo rispetto alla sola forza di volontà. Se usata da sola ha un’efficacia del 30%, ma all’interno di un percorso guidato in un Centro antifumo, le percentuali di successo salgono al 55-65%. Resta comunque indispensabile una forte motivazione personale per trasformare il farmaco in un reale strumento di libertà dalla dipendenza.

Il supporto sul territorio: il Centro antifumo di Grosseto

I Centri antifumo sono cruciali per affrontare non solo la dipendenza chimica, ma anche quella comportamentale.

Il centro di Grosseto, diretto da Elena Canneti e facente parte della Uoc di Pneumologia diretta da Antonello Perrella, nel 2025 ha trattato con la citisina 190 pazienti e il 62% ha smesso di fumare a sei mesi dalla cura.

Come accedere: è necessaria la richiesta medica per “disassuefazione dal fumo”.

Contatti: prenotazione tramite Cup o direttamente al numero 0564.483344 (dalle 8.30 alle 13.30).

A disposizione anche il Centro antifumo del Ser.D servizio dipendenze, che si trova nella sede Asl di Villa Pizzetti, in viale Cimabue 109, a Grosseto, ed è aperto lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00, giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

Il servizio è realizzato da operatori medici, psicologi e sociologi della Uoc Farmacotossicodipendenze (Ser.D) dell’area grossetana di Asl Toscana Sud Est, diretta da Fabio Falorni.

Per informazioni è disponibile il numero telefonico 0564.483741.