“I Luoghi del Tempo”: una serata dedicata a Carlo Fruttero tra racconti, memoria e musica

Gavorrano (Grosseto). Ci sono luoghi che sembrano custodire ancora le voci di chi li ha attraversati.

Villa La Castellaccia, immersa nella campagna di Gavorrano, è uno di questi: una dimora appartata e poetica che negli anni ha accolto intellettuali, scrittori e artisti come Pietro Citati, Italo Calvino, Federico Fellini e Carlo Fruttero. Ed è proprio qui che lunedì primo giugno farà tappa “I Luoghi del Tempo”, con una serata dedicata alla letteratura contemporanea e ai cento anni dalla nascita di Carlo Fruttero.

Uno degli appuntamenti più suggestivi dell’edizione 2026 del festival trasformerà la villa in un luogo di racconto e memoria, intrecciando parole, musica e paesaggio in un’atmosfera profondamente legata allo spirito de “I Luoghi del Tempo”.

Il programma

Alle 18.00 prenderà il via la passeggiata con Carlotta Fruttero, Margherita Oggero e Dario Voltolini, accompagnati dalla storica dell’arte Patrizia Scapin e dall’architetto Carlo Dini. A coordinare l’incontro sarà Stefania Costa.

Figlia dello scrittore Carlo Fruttero, Carlotta Fruttero è autrice e curatrice impegnata nella valorizzazione dell’opera del padre; accanto a lei saranno presenti due importanti voci della narrativa italiana contemporanea: Margherita Oggero, scrittrice amata dal grande pubblico anche per la serie “Provaci ancora prof!”, e Dario Voltolini, autore e direttore della Holden Academy, da anni figura di riferimento nel panorama letterario italiano.

Alle 19.30 la serata proseguirà con “Ti trovo un po’ pallida“, lettura musicale dedicata ai racconti di Carlo Fruttero con Lorenzo Degl’Innocenti e Giuseppe Scarpato.

Attore teatrale e televisivo, Lorenzo Degl’Innocenti accompagnerà il pubblico attraverso l’ironia e l’eleganza della scrittura di Fruttero, mentre le sonorità del chitarrista Giuseppe Scarpato — storico collaboratore di Edoardo Bennato e tra i più apprezzati musicisti italiani — costruiranno un dialogo continuo tra musica e parola.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Club Fruttero e la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, rappresenta un omaggio a uno degli autori più raffinati del Novecento italiano, capace di attraversare romanzo, giornalismo, critica e racconto con uno sguardo ironico, lucido e profondamente contemporaneo.

Al termine della serata sarà possibile partecipare all’aperitivo con degustazioni a cura di azienda agribiologica AdMeata e Caseificio Grosseto, rinnovando il legame tra cultura e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

I prossimi appuntamenti

Il festival proseguirà martedì 2 giugno il borgo di Sticciano ospiterà invece una giornata dedicata a David Riondino, con Ugo Dighero, Chiara Riondino, Francesca Breschi e Fabio Battistelli.

Dopo una breve pausa, il festival riprenderà venerdì 5 giugno con un programma che si svilupperà su due fine settimana consecutivi, per poi concludersi mercoledì 17 giugno nel Giardino Granducale di Follonica.

Il festival continua anche a investire sulla formazione e sulla partecipazione delle giovani generazioni attraverso il progetto della Redazione Giovani, percorso dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto che saranno coinvolti nelle attività di organizzazione, comunicazione e narrazione del festival, entrando in contatto diretto con il mondo dello spettacolo dal vivo e della progettazione culturale.

Accanto alla proposta culturale, “I Luoghi del Tempo” rinnova la propria collaborazione con il sistema produttivo locale, coinvolgendo insieme a Conad aziende vitivinicole, produttori agricoli, cooperative e realtà gastronomiche della Maremma. Ogni appuntamento si concluderà infatti con degustazioni e aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra cultura, turismo sostenibile e promozione territoriale.

“I Luoghi del Tempo” è organizzato da associazione M.Arte con il sostegno della Regione Toscana, della rete Grobac, del Sistema Musei di Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere e dei Comuni coinvolti nel progetto, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio ci Firenze e il supporto di partner e sponsor del territorio.

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto intero 8 euro

Ridotto 7 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega di presentare la tessera all’ingresso degli eventi.

Massimo un biglietto ridotto per ogni tessera.

Prevendite online: 18tickets – prevendite online

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: maremmaarte@gmail.com

Programma completo e aggiornamenti: I Luoghi del Tempo