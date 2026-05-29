Sanità, Forza Italia: “Basta rinvii, servono risposte concrete su ospedale Sant’Andrea e territorio”

Follonica (Grosseto). Forza Italia Follonica richiama “con forza l’attenzione sulla situazione dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima e più in generale sulla sanità territoriale delle Colline Metallifere, che necessita oggi di risposte concrete, investimenti reali e decisioni non più rinviabili.

“Tuttavia permangono criticità importanti che non possono più essere ignorate – spiega Charlie Lynn, coordinatore di Forza Italia Follonica –. Forza Italia ritiene indispensabile procedere rapidamente: all’acquisto della nuova Tac, annunciata più volte, ma ancora assente; al mantenimento della Uoc di Chirurgia operativa 24 ore su 24, requisito essenziale per garantire sicurezza e qualità delle cure; alla sostituzione tempestiva del direttore della Medicina interna e delle figure infermieristiche recentemente pensionate; a fornire un quadro chiaro e trasparente sui tempi dei lavori e sul trasferimento dei reparti; a garantire spazi adeguati al reparto di Oncologia, oggi penalizzato da una collocazione non conforme alle esigenze dei pazienti e degli operatori; alla riunificazione del Primo Soccorso di Follonica con il Pronto Soccorso di Massa Marittima e alla creazione della relativa Uoc; al potenziamento complessivo dell’ospedale, con incremento dei posti letto e rafforzamento dei servizi sanitari territoriali. Tutte richieste già votate all’unanimità in sede di Consiglio comunale aperto a Massa Marittima, a dimostrazione di come la difesa dell’ospedale Sant’Andrea rappresenti una priorità condivisa dall’intero territorio”.

“Apprezziamo inoltre l’intervento del nostro sindaco Buoncristiani durante l’assise, che si è speso per il nostro territorio in modo preciso, puntuale e incisivo, rappresentando con determinazione le esigenze dei cittadini e le criticità che il comprensorio continua a vivere sul fronte sanitario – continua Lynn -. Per Forza Italia il diritto alla salute deve tornare al centro delle priorità politiche regionali. Il territorio delle Colline Metallifere e il comprensorio di Follonica non possono continuare a subire ridimensionamenti o ritardi che penalizzano cittadini, famiglie e operatori sanitari. La difesa dell’ospedale Sant’Andrea rappresenta una battaglia di buon senso e di tutela del territorio. Servono ora impegni concreti, risorse certe e tempi definiti”.

“Forza Italia continuerà a sostenere tutte le iniziative che il sindaco Buoncristiani porterà avanti per il bene delle nostre comunità – termina Lynn –, nella convinzione che la tutela della sanità pubblica e dei servizi territoriali rappresenti una priorità assoluta per il futuro del territorio”.