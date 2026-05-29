Settimana nazionale della sclerosi multipla: il Comune si illumina di rosso

Grosseto. Il Comune di Grosseto aderisce alla Settimana nazionale della sclerosi multipla, promossa da Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, in programma dal 23 al 30 maggio.

In occasione del “World MS Day”, sabato 30 maggio il municipio sarà illuminato di rosso insieme a centinaia di monumenti e luoghi simbolo in oltre 70 Paesi del mondo, per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla sclerosi multipla e sulle patologie correlate.

La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante che colpisce oltre 145mila persone in Italia e circa 3 milioni nel mondo. Una patologia per la quale la ricerca scientifica continua a rappresentare uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone che convivono quotidianamente con questa condizione.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale tramite il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, la Consulta comunale per le disabilità con la presidente Valentina Corsetti e Aism Grosseto, presieduta da Caterina Vargiu, con l’obiettivo di sostenere una campagna di sensibilizzazione che ogni anno coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini.

L’illuminazione del palazzo comunale vuole essere un segnale concreto di vicinanza e attenzione verso tutte le persone affette da sclerosi multipla e le loro famiglie, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sull’importanza della ricerca scientifica, del sostegno ai pazienti e della promozione di percorsi sempre più inclusivi.