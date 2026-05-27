Centro estivo “Le Mimose”: pubblicate le graduatorie provvisorie degli iscritti

Follonica (Grosseto). Sul sito istituzionale del Comune di Follonica sono state pubblicate le graduatorie provvisorie del centro estivo 2026 “Le Mimose”.
Entro mercoledì 3 giugno potranno essere presentate eventuali istanze di riesame da parte degli interessati tramite e-mail, all’indirizzo socioeducativi@comune.follonica.gr.it, purché attinenti a stati, fatti e qualità già esistenti alla data di presentazione della domanda e dichiarate nella domanda stessa.
Al termine della valutazione delle eventuali istanze di riesame pervenute si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
Contatti per informazioni: Giulia Mannelli, Ufficio servizi socio-educativi – Via Roma n.47, tel. 0566.59411, e-mail gmannelli@comune.follonica.gr.it.