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Centro estivo “Le Mimose”: pubblicate le graduatorie provvisorie degli iscritti

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Sul sito istituzionale del Comune di Follonica sono state pubblicate le graduatorie provvisorie del centro estivo 2026 “Le Mimose”.

Entro mercoledì 3 giugno potranno essere presentate eventuali istanze di riesame da parte degli interessati tramite e-mail, all’indirizzo socioeducativi@comune.follonica.gr.it,  purché attinenti a stati, fatti e qualità già esistenti alla data di presentazione della domanda e dichiarate nella domanda stessa.

Al termine della valutazione delle eventuali istanze di riesame pervenute si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Contatti per informazioni: Giulia Mannelli, Ufficio servizi socio-educativi – Via Roma n.47, tel. 0566.59411, e-mail gmannelli@comune.follonica.gr.it.

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