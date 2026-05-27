“Le pietre dello scandalo”: nuovo appuntamento con il corso d’arte alle Clarisse

Grosseto. Venerdì 29 maggio, alle 18.00, al Polo culturale Le Clarisse, è in programma un nuovo incontro del corso di arte curato dal direttore Mauro Papa e dedicato ai temi più complessi e controversi dell’arte contemporanea, della memoria e della cultura visiva.

L’appuntamento, dal titolo “Le pietre dello scandalo. Distruzioni e ricostruzioni postsismiche”, vedrà protagonisti la storica dell’arte Valentina Valerio, funzionaria della soprintendenza di Roma con una lunga esperienza nei contesti post-sismici, e il fotografo Antonio Ranesi, autore del progetto fotografico “Fuori catalogo”.

L’incontro

L’incontro inizierà con una riflessione sul rapporto tra distruzione, autenticità e ricostruzione del patrimonio culturale, interrogandosi sul significato stesso del restauro e sulla possibilità di conservare non soltanto gli edifici e le opere, ma anche la memoria collettiva e il legame delle comunità con i propri luoghi. Attraverso esempi concreti e testimonianze dirette maturate nei territori colpiti dai terremoti, Valentina Valerio racconterà come l’esperienza delle macerie abbia modificato il suo modo di guardare la storia dell’arte, spostando l’attenzione dalle opere intese come oggetti isolati alle relazioni umane, sociali e identitarie che esse custodiscono. Accanto a questo percorso teorico e umano, le fotografie di Antonio Ranesi offriranno uno sguardo sul vuoto, sulle assenze e sui traumi lasciati dalla distruzione, documentando ciò che spesso resta fuori dalle narrazioni ufficiali della conservazione.

«Forse le “pietre dello scandalo” non sono quelle abbattute dal terremoto – sottolinea Mauro Papa –, ma quelle che costringono la nostra civiltà a guardarsi allo specchio e a chiedersi, senza ipocrisie, se amiamo davvero la nostra memoria o soltanto la sua imitazione».

Il corso è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura. È possibile sottoscrivere la tessera direttamente prima dell’inizio dell’incontro al costo di 10 euro.