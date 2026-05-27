Sanità, Minucci: “Posti letto, personale e attrezzature sono adeguate per l’ospedale Misericordia?”

Firenze. “Posti letto, personale, attrezzatture tecnologiche sono adeguate per l’operativa dell’ospedale di Grosseto?”.

Lo chiede, con un’interrogazione al Governatore Eugenio Giani e all’assessore alla sanità Monia Monni, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci.

“Nel 2009 è stato avviato al Misericordia di Grosseto un processo di riorganizzazione secondo il modello della cosiddetta ‘intensità di cure’ che ha comportato, secondo numerose segnalazioni provenienti dal territorio e dagli operatori, una significativa riduzione dei posti letto di area medica, una riorganizzazione delle unità operative per specializzazione e una rimodulazione del personale medico, infermieristico, tecnico e socio-sanitario – riferisce il consigliere regionale Luca Minucci -. La progressiva riorganizzazione dei reparti avrebbe determinato l’accorpamento di diverse unità specialistiche, con la loro collocazione in setting assistenziali differenziati per intensità di cura, non sempre percepiti come rispondenti alle esigenze di continuità clinico-assistenziale. Risulterebbero anche criticità relative alla dotazione di apparecchiature radiologiche, con ripercussioni sui percorsi diagnostici, sui tempi di attesa e sull’organizzazione e condizioni di lavoro. Si sarebbero verificati pesanti aumenti di carichi di lavoro e una gestione dei pazienti distribuita su aree e reparti differenti”.

“Vogliamo sapere se la Regione ha compiuto valutazioni sugli effetti della riorganizzazione per intensità di cure avviata nel 2009, con particolare riferimento ai posti letto, all’assetto organizzativo dei reparti, alle condizioni di lavoro del personale e alla qualità dell’assistenza. Quanti sono i posti letto attualmente disponibili al Misericordia di Grosseto? E’ sufficiente il numero di medici, infermieri, tecnici, e Oss in servizio? Alla Regione risultano criticità nella disponibilità e funzionalità delle apparecchiature tecnologiche dell’ospedale?– chiede Minucci -? Di fatto, si chiede se la Giunta ritenga adeguate le attuali risorse sanitarie assegnate alla provincia di Grosseto e se intenda rivederle alla luce della popolazione effettivamente presente e dei flussi stagionali.”

“Il territorio grossetano registra, tra la primavera e l’inizio dell’autunno, un rilevante incremento della popolazione legato al turismo. La popolazione residente nella provincia di Grosseto presenta inoltre un’età media elevata e una significativa incidenza di condizioni di cronicità e fragilità, fattori che determinano un maggiore fabbisogno assistenziale e ospedaliero”, sottolinea Minucci.