Talk show, musica e spettacolo: il Rotary Club festeggia 60 anni

Follonica (Grosseto). Due giornate di eventi per celebrare i 60 anni del Rotary Club Follonica.

Il bilancio è stato estremamente positivo per presenze, contributi e contenuti. L’ex Casello idraulico, luogo simbolico nel cuore della città, scelto per essere vicini alla cittadinanza, è stato teatro dell’incontro. All’interno dei suoi locali è stata allestita una mostra fotografica commentata, con l’esposizione della storia e dei progetti riassunti in cartelloni dedicati per 9 vie di azione, dalle origini a forza civica, salute e diagnostica, prevenzione e sicurezza, solidarietà ed emergenze, impegno internazionale, giovani e futuro, cultura ed identità, per finire con ambiente futuro e sviluppo. Il tutto suggellato da un annullo filatelico dedicato alla lotta contro il bullismo e il cyber-bullismo.

Il pomeriggio del 23 maggio è stato arricchito da un talk show con il sindaco Matteo Buoncristiani, il socio onorario ingegner Antonio Trivella e l’attuale presidente del Rotary ingegner Gabriele Pazzagli, in cui è stata tracciata la linea del Rotary tra passato e futuro, il suo ruolo strategico all’interno del tessuto sociale follonichese ed il rapporto storico con l’amministrazione comunale.

La filarmonica “Giacomo Puccini” di Follonica, condotta dal maestro Giancarlo Gorelli, ha chiuso la prima giornata sulle note di alcune ballate, allietando i presenti e dando il messaggio che la musica ricorda sempre con semplicità e potenza: da soli si suona, insieme si fa orchestra. Ogni strumento ha una voce, ma è nell’armonia che nasce la bellezza. Proprio come nel Rotary, dove talenti diversi si intrecciano per un unico bene comune.

Il 24 maggio è proseguita la mostra e nel pomeriggio si è chiusa la kermesse di festeggiamenti con l’esibizione teatrale-musicale “Ed io avrò cura di te”, estratto dal brano “La cura” di Battiato e portato in scena da Giacomo Moscato e Lorenza Baudo, con le musiche dal vivo di Alessandro Lucherini. Spettacolo di recitazione e musica che ha parlato di integrazione, inclusione e soprattutto sostegno in tutte le sue forme.

“Desideriamo ringraziare i molti cittadini che sono intervenuti, tutti coloro che hanno portato il loro contributo nelle varie forme artistiche, gli organizzatori e l’amministrazione comunale per la presenza e per il patrocinio – si legge in una nota del Rotary -. L’attività del club continuerà con ancora più slancio e con la certezza di essere riconosciuti e riconoscibili nel contesto cittadino. Le basi sono solide, i soci del passato, alcuni dei quali erano presenti all’evento, ci hanno consegnato, con il loro lavoro, un Rotary Club forte, prestigioso, stimato, apprezzato e utile alla comunità. Starà ai soci attuali proiettarlo nel futuro adattandolo ai nuovi bisogni con un percorso virtuoso, ma sempre ambizioso e in sinergia con tutte le associazioni di servizio e con l’amministrazione comunale, player imprescindibili per condurre un lavoro sempre più vicino alle esigenze reali.