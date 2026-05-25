Musica, teatro, conferenze e nuova modalità di visita: il Parco della Maremma si prepara all’estate

Grosseto. Occasioni di approfondimento e riflessione e momenti di spettacolo dove le arti si intrecciano alla bellezza del paesaggio: anche questa estate il Parco della Maremma intensifica, durante la bella stagione, l’offerta culturale di “Parco aperto” unendo, come ormai consuetudine, alla programmazione che coinvolge nomi e voci del territorio, un calendario di eventi con studiosi, intellettuali e artisti di fama nazionale. Ad accomunare il tutto l’incredibile e sempre mutevole scenario offerto dallo spettacolo della natura.

“L’appuntamento con la versione estiva di ‘Parco aperto’ – dichiara il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci – è ormai atteso da cittadini e visitatori e, dopo le esperienze maturate negli ultimi anni, abbiamo deciso di continuare a proporre la consueta formula che intervalla momenti di riflessione e conoscenza ad altri più di svago, con una serie di spettacoli tutti site-specific, ovvero pensati, studiati e messi a punto per gli scenari che li ospitano. Nel rispetto, chiaramente, dell’ambiente che ci circonda come dimostra la certificazione EcoEvents di Legambiente che la manifestazione, sin dal suo primo anno, ha ottenuto. Inoltre, per questa estate abbiamo messo a punto una diversa modalità di visita, in grado di rispondere meglio, crediamo, alle esigenze di chi sceglie il Parco per il suo tempo libero: si tratta di una sperimentazione che speriamo dia risultati positivi nell’offrire nuove e diverse possibilità per chi vive questo territorio e per chi lo sceglie per le proprie vacanze”.

Come nelle edizioni precedenti ci sarà spazio per conferenze, musica e teatro. Tra i nomi in calendario, grazie alla collaborazione con l’associazione M.Arte, musicisti del calibro di Sergio Cammariere (in programma il 28 giugno), che ripercorrerà con un concerto acustico sul sentiero faunistico A6 le tappe più importanti della sua lunga carriera, e Pacifico (il 19 luglio) con il suo “Diario sentimentale di una donna libera”, un tributo a Ornella Vanoni, sempre sul percorso A6; esperti e giornalisti incontreranno il pubblico al Granaio lorenese di Spergolaia, come lo storico dell’arte Jacopo Veneziani (il 10 luglio) con una conferenza dedicata all’acqua, il neuroscienziato Giorgio Vallortigara (l’11 agosto) e il giornalista Paolo Mieli (il 5 settembre) che presenterà un volume di prossima uscita.

A tutto questo si aggiungono gli appuntamenti, ormai consueti durante tutto l’anno, con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto (in calendario il 19 giugno, il 3 luglio e il 4 settembre), che presenterà un ricco repertorio arricchito da ospiti di fama internazionale, e una serie di produzioni di qualità di artisti locali che si snoderanno lungo i tre mesi estivi e che comprendono anche alcuni momenti pensati per i più piccoli. Il tutto per confezionare un programma che, dal mese di giugno, accompagnerà il pubblico fino a settembre.

“Essere partner del Parco in questa iniziativa è un grande onore – dichiara Federico Babini dell’associazione M.Arte –. Porteremo la nostra passione per lo spettacolo dal vivo, passione che anima tutti noi dell’associazione M.Arte. Ci aspettiamo bellissimi incontri in un luogo così identitario per la Maremma, che si dimostra essere aperto a tutti quanti lo vogliano vivere come luogo di conoscenza”.

“La partecipazione dell’Orchestra sinfonica ‘Città di Grosseto’ a un’altra stagione della rassegna ‘Parco Aperto’ con tre concerti tra giugno e settembre – dichiarano Giulio De Simone e Antonio Di Cristofano, presidente e direttore artistico dell’Orchestra – rappresenta per tutti noi la conferma di una collaborazione che funziona, perché ha dimostrato di saper unire il valore dell’esperienza musicale alla straordinaria identità ambientale e culturale del Parco della Maremma, luogo capace di accogliere appuntamenti di qualità aperti a tutti. Rivolgiamo quindi un invito al pubblico a partecipare numeroso: condividere un concerto nel magnifico scenario del Granaio lorenese significa vivere un’occasione di bellezza, ascolto e partecipazione culturale profondamente legata al territorio”.

I concerti dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto

Le musiche di Ciaikovsky e Schubert saranno protagoniste del concerto di venerdì 19 giugno, diretto da Murat Cem Orhan con Leone Pini (violino). Venerdì 3 luglio l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto torna al Granaio lorenese con Niki Hilendarov (direttore) e Davide Alogna (violini) e un repertorio tratto da Vivaldi e Holst. Per il concerto del 4 settembre, sono in programma musiche di Pugnani/Kreisler, Dinicu/Heifetz, Paganini, Ciaikovsky e Arenscy con Hakan Sensoy (direttore) e Muhammet Sili (violino).

Le proposte degli artisti locali

Si spazia, anche qui, dalla musica, alla danza, al teatro, con uno sguardo anche verso le famiglie con bambini che potranno vivere il Parco della Maremma “abbinato” a storie, letture, esperienze. Giacomo Moscato e Paolo Mari, per il laboratorio teatrale “Ridi Pagliaccio” racconteranno le origini mitologiche di piante e fiori mediterranei (il 14 giugno); Officine Meraki e Spazio teatrale Allincontro (il 12 luglio) proporranno “Le avventure di TestaMela”, una mela che si è allontanata dal suo albero-casa, per i bambini dai 3 agli 8 anni; Confine Zero, invece, propone una performance di storytelling attoriale, tra sacro e profano, sul sentiero che conduce a San Rabano (23 luglio).

Natura, cinema e musica si fondono nel concerto del trio Baudo, Makarovic e Pioli (il 27 luglio), mentre il 4 agosto torna uno degli appuntamenti del XV festival “Teatro nel Bicchiere”: Ilaria Drago presenta la “Liturgia delle anime. Diventare ciò che non si vede quando si guardano le stelle”.

La danza diventa protagonista il 16 agosto con “Dance for a while“, un notturno faunistico speciale con la compagnia Francesca Selva; le avventure di Amelia Earhart sono al centro di “Amelia” spettacolo di AnimaScenica Teatro (il 19 agosto), per bambini dai 3 ai 7 anni, mentre le “Migrazioni” saranno al centro dello spettacolo proposto dal Teatro studio (il 23 agosto), che si ispira (ai brani tratti da) da “L’ultimo viaggio di Sindbad” di Erri De Luca, li unisce a Eschilo e Euripide per raccontare viaggi, rotte, arrivi e partenze; un monologo buffo su sesso e cibo, dove il linguaggio ironico si unisce allo slang scientifico, arriva con “Lapsus in fabula” di e con Cosimo Postiglione (il 12 settembre).

Le nuove modalità di visita

Durante il periodo estivo, fatta eccezione per i percorsi A5, A6, A7 e A8 e il percorso ciclabile sulla Strada degli olivi, gli itinerari del Parco della Maremma possono essere percorsi solo accompagnati da guida.

Per questo, dal 1° giugno e fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, sono garantiti percorsi con guida, con ritrovo al centro visite di Alberese, per: Cala di Forno, la spiaggia tra le due scogliere (trekking di 16 chilometri, di difficoltà medio-alta, ritrovo alle 8.30), San Rabano, un percorso tra natura e storia (passeggiata di 9,6 chilometri di difficoltà media, ritrovo ore 15 circa), e Collelungo e Castel Marino, la torre sul mare (percorso di 3 chilometri, di facile percorrenza, ritrovo alle 8.30).

Ogni sabato è in programma l’escursione alla Baia delle Cannelle (percorso di 10 chilometri, media difficoltà), con ritrovo alle 8.30 alle Cisterne romane di Talamone, mentre ogni domenica sarà possibile partecipare al “Notturno faunistico”, una passeggiata facile, di 3 chilometri circa, alla quale potranno essere abbinati gli eventi in calendario per “Parco aperto” (ritrovo alle 18 al Centro visite di Alberese).

Tutti i giorni, inoltre, sarà possibile vivere il fiume Ombrone in canoa (per informazioni e biglietti www.canoemaremma.it).