“L’incontro che trasforma. Immaginario, verità e ascolto del vivente”: conferenza dell’associazione Kore

Follonica (Grosseto). L’associazione culturale Aps Kore di Follonica organizza la conferenza dal titolo: “L’incontro che trasforma. Immaginario, verità e ascolto del vivente” a cura del dott. Diego Frigoli, medico psichiatra e psicoterapeuta, direttore della Scuola di specializzazione in psicoterapia dell’Istituto Aneb di Milano.
L’incontro
Durante l’incontro, il relatore si confronterà con il concetto di verità come accesso all’archetipico che si intreccia con le più recenti ricerche sulla coscienza, secondo cui – attraverso il modello olografico – l’individualità umana appare come un’espressione unica e insieme parte integrante del tutto.
Per cogliere il significato profondo di questo universo interconnesso, l’essere umano è chiamato a risvegliare un linguaggio nuovo: quello dell’anima.
L’associazione Kore, anche attraverso pubbliche conversazioni su specifiche tematiche, come questa, si propone di offrire un modello di lettura in un’ottica di complessità finalizzato alla conoscenza di se stessi in tutte le proprie manifestazioni, sociali e culturali, ed a comprenderne il senso.
L’evento, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Follonica, si svolgerà sabato 23 maggio alle 16.30 al Museo Magma (nell’area ex Ilva, nella Sala dei Fantasmi) a Follonica.
Ingresso libero e gratuito.