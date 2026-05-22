Home Attualità“Vetulonia Retrò”: in paese torna il fascino del vintage
AttualitàAttualità Castiglione della PescaiaAttualità GrossetoCastiglione della Pescaia

“Vetulonia Retrò”: in paese torna il fascino del vintage

L'iniziativa è in programma sabato 23 maggio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Vetulonia (Grosseto). Dopo il successo dell’esordio, il fascino del passato torna a rivivere nel cuore della Maremma.

Sabato 23 maggio, dalle 9.00 alle 17.00, piazza Vetluna a Vetulonia ospiterà la seconda edizione di “Vetulonia Retrò”, l’appuntamento dedicato al mondo dell’usato, del vintage e del collezionismo.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Amici di Vetulonia Aps con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, si propone di valorizzare il borgo etrusco attraverso un’iniziativa che unisce cultura, recupero e socialità.

Proprio di fronte al Museo civico archeologico ‘Isidoro Falchi’,  appassionati e curiosi potranno passeggiare tra banchi selezionati alla scoperta di piccoli tesori, oggetti di modernariato, libri e artigianato.

“Siamo felici di riproporre questo evento che a febbraio ha ricevuto un’accoglienza straordinaria – spiegano gli organizzatori degli Amici di Vetulonia –. L’obiettivo è rendere la nostra piazza un punto di incontro vivo, dove la bellezza del borgo si sposa con il piacere di riscoprire oggetti che hanno una storia da raccontare. È un invito a trascorrere una giornata diversa, immersi nell’atmosfera magica di Vetulonia”
.
L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile non solo per gli amanti del genere, ma anche per i turisti che vorranno approfittare dell’evento per visitare le aree archeologiche e le bellezze paesaggistiche del territorio castiglionese.

Per informazioni: associazione Amici di Vetulonia Aps

E-mail: amicidivetulonia@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/amicidivetulonia/
Facebook: https://www.facebook.com/amicidivetulonia/

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Unione Province toscane: Francesco Limatola eletto nuovo presidente

“Libere di scegliere dal 1946”: la città celebra...

Grosseto-Siena: completato il varo di un nuovo viadotto...

“Calciomercato – L’originale”: la trasmissione di Sky Sport...

Arte, mercatini vintage, cultura e sport: un weekend...

Festa del litorale maremmano: un’iniziativa per celebrare la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: