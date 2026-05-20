“L’Italia e il Lodo Moro”: Giacomo Pacini presenta il suo libro

Grosseto. Venerdì 22 maggio, alle 17.30, nel giardino dell’Isgrec alla Cittadella dello Studente di Grosseto, sarà presentato “L’Italia e il Lodo Moro. Diplomazia segreta negli anni della Guerra fredda” (Einaudi 2026), il nuovo libro dello storico Giacomo Pacini.

Il libro

Il volume, recensito dalle principali testate nazionali, ricostruisce per la prima volta in modo organico il cosiddetto “Lodo Moro”: il patto segreto tra lo Stato italiano e alcune organizzazioni palestinesi negli anni del terrorismo internazionale. Attraverso centinaia di documenti desecretati e testimonianze inedite, Pacini ricostruisce il ruolo della diplomazia parallela italiana in Medio Oriente, i rapporti con l’Olp e con la Libia, le mediazioni di Aldo Moro e dell’agente del Sismi Stefano Giovannone, in un intreccio di servizi segreti, equilibri internazionali e ragion di Stato che attraversa gli anni più drammatici della Guerra fredda.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Flavio Fusi.

Per Pacini, membro del consiglio direttivo dell’Isgrec, si tratta del terzo volume pubblicato nella collana di storia di Einaudi, dopo “Le altre Gladio. La lotta segreta anticomunista in Italia. 1943-1991” (2014) e “La spia intoccabile. Federico Umberto D’Amato e l’Ufficio Affari Riservati” (2021).

L’iniziativa rientra nel ciclo “Parlare al presente”, ciclo di incontri per riflettere sul passato, ma anche sull’attualità, ed è organizzata in collaborazione con la libreria Mondadori di Corso Carducci.