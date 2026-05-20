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“Danubio”: Carlo Vivarelli presenta il suo libro

L'iniziativa è in programma venerdì 22 maggio

di Redazione
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Grosseto. Venerdì 22 maggio, alle 18.00, nella sala conferenze della biblioteca Chelliana di Grosseto, verrà presentato il volume “Danubio”, del grossetano Carlo Vivarelli. Il libro è autoprodotto.

Presenteranno il libro l’autore e Renzo Rossi.

Il volume è composto da 81 poesie e racconti brevi. Durante la presentazione verranno letti alcuni brani del libro e si proporrà un percorso sulle motivazioni della scrittura e sulla sua universalità: saranno d’aiuto brani estratti dalle lettere di Charles Bukowski.

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