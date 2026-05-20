“Danubio”: Carlo Vivarelli presenta il suo libro

Grosseto. Venerdì 22 maggio, alle 18.00, nella sala conferenze della biblioteca Chelliana di Grosseto, verrà presentato il volume “Danubio”, del grossetano Carlo Vivarelli. Il libro è autoprodotto.

Presenteranno il libro l’autore e Renzo Rossi.

Il volume è composto da 81 poesie e racconti brevi. Durante la presentazione verranno letti alcuni brani del libro e si proporrà un percorso sulle motivazioni della scrittura e sulla sua universalità: saranno d’aiuto brani estratti dalle lettere di Charles Bukowski.