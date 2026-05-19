Rigassificatore, il Pd: “Il centrodestra boccia proposta per compensazioni a Comuni maremmani”

Grosseto. “Il centrodestra ha scelto di bocciare la proposta di parere avanzata dall’onorevole Marco Simiani in Commissione Ambiente e Lavori pubblici nell’ambito dell’esame del Dl fiscale, per inserire anche Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia tra i territori destinatari delle misure compensative connesse alla presenza del rigassificatore di Piombino”: a dichiararlo è Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd.

“Una scelta che riteniamo sbagliata e miope – sottolinea Termine –, perché non riconosce che gli effetti e le ricadute di un’infrastruttura strategica come questa non si fermano ai confini amministrativi del Comune di Piombino, ma interessano un’area più ampia che comprende anche il golfo e i territori limitrofi”.

“Il Partito Democratico – prosegue Termine – continuerà questa battaglia, anche nei prossimi provvedimenti, affinché nell’ambito delle misure di compensazione e degli interventi collegati agli investimenti sul porto e sulla banchina Metinvest vengano esplicitamente inseriti Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia. Una proposta chiara, concreta e fondata sulla necessità di sostenere i territori sotto il profilo ambientale, infrastrutturale ed economico. Purtroppo questa richiesta non è stata accolta dalla maggioranza di centrodestra, che ha deciso di non riconoscere questi territori all’interno del sistema delle compensazioni. Come Partito Democratico provinciale riteniamo invece che il principio debba essere opposto: se un territorio contribuisce a sostenere infrastrutture strategiche nazionali e ne condivide impatti, trasformazioni e criticità, allora deve partecipare anche alle opportunità e agli investimenti conseguenti.

Per questo esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto da Marco Simiani, che ancora una volta ha portato in Parlamento le esigenze della provincia di Grosseto e dei territori costieri, cercando di allargare il perimetro delle compensazioni e di garantire maggiore equità territoriale. Continueremo questa battaglia affinché Follonica, Scarlino e Castiglione della Pescaia possano essere ricompresi nei futuri interventi e nelle misure di riequilibrio legate alla presenza del rigassificatore e agli investimenti che interesseranno l’area di Piombino”.