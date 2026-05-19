Consiglio provinciale: costituito il gruppo consiliare della Lega

Grosseto. La Lega Salvini Premier comunica la costituzione del proprio gruppo consiliare all’interno del Consiglio provinciale di Grosseto, attraverso il percorso condiviso con la consigliera provinciale Rita Bernardini, risultata la prima degli eletti nell’ambito del progetto civico sostenuto dal centrodestra e costruito insieme agli amministratori locali del territorio.

“Un passaggio politico e amministrativo che rappresenta la naturale evoluzione di un’esperienza nata con l’obiettivo di portare nelle istituzioni provinciali una figura civica capace di rappresentare sensibilità, competenze e istanze provenienti dal territorio, mantenendo sempre un dialogo costante con cittadini e amministratori della provincia di Grosseto – si legge in una nota del Carroccio -. Rita Bernardini manterrà la propria identità civica, elemento che costituisce un valore aggiunto del percorso intrapreso, ma allo stesso tempo darà vita al gruppo consiliare della Lega Salvini Premier in Provincia di Grosseto, nel segno di una collaborazione politica chiara, trasparente e coerente con il progetto che ne ha sostenuto l’elezione”.

“La costituzione del gruppo vuole essere anche un segnale politico preciso: la Lega Grosseto conferma la volontà di aprirsi sempre di più a percorsi civici autentici, capaci di coinvolgere amministratori, professionisti e cittadini che, pur non essendo tesserati, condividono valori, priorità e obiettivi concreti per il territorio – prosegue il comunicato -. Determinante, in questo percorso, è stato il contributo degli amministratori locali della provincia di Grosseto che, in occasione delle elezioni provinciali di secondo livello, hanno sostenuto con convinzione un progetto unitario fondato sulla rappresentanza territoriale e sulla capacità di creare una sintesi tra esperienza civica e visione politica. Il nuovo gruppo consiliare lavorerà per portare avanti istanze concrete nell’interesse dei cittadini della provincia, raccogliendo proposte e sensibilità provenienti tanto dal mondo politico della Lega quanto da quella realtà civica che intende contribuire in maniera seria e costruttiva alla crescita e allo sviluppo del territorio”.

“Esprimo grande apprezzamento e sincera gratitudine verso Rita Bernardini per questa scelta – dichiara Andrea Maule, segretario provinciale della Lega Grosseto –. La costituzione del gruppo Lega in Provincia rappresenta un passaggio importante per il nostro territorio e dimostra come il dialogo tra politica e civismo possa produrre risultati concreti e credibili, soprattutto quando al centro vengono messi i bisogni delle comunità locali, l’ascolto degli amministratori e la volontà di costruire percorsi inclusivi e radicati sul territorio”.

“Ringrazio il gruppo Lega per il sostegno e il contributo che mi ha riservato, in un percorso condiviso di intenti che ha reso possibile la mia candidatura e la mia elezione all’interno del Consiglio provinciale – dichiara Rita Bernardini –. Fin dall’inizio di questa esperienza ci ha accomunato una visione della politica fortemente territoriale, fondata non sull’esercizio del potere, ma sul servizio ai cittadini e alle comunità locali. Servizio, ascolto e presenza sul territorio saranno il mio, e il nostro, impegno quotidiano. Lavoreremo per dare voce alle realtà locali e in particolare ai piccoli Comuni, che troppo spesso si sono sentiti esclusi dai processi decisionali. Ci unisce un forte senso di appartenenza alla nostra comunità e la volontà di fare politica tra la gente e per la gente. Ringrazio inoltre la Lega per aver saputo aprire con serietà al mondo civico, dimostrando che la politica non deve essere uno strumento di interesse personale, ma un mezzo nobile attraverso il quale operare concretamente per il bene comune”.