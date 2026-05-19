Home GrossetoConsiglio provinciale: costituito il gruppo consiliare della Lega
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Consiglio provinciale: costituito il gruppo consiliare della Lega

Il risultato è stato ottenuto attraverso il percorso condiviso con la consigliera provinciale Rita Bernardini

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 22 views

Grosseto. La Lega Salvini Premier comunica la costituzione del proprio gruppo consiliare all’interno del Consiglio provinciale di Grosseto, attraverso il percorso condiviso con la consigliera provinciale Rita Bernardini, risultata la prima degli eletti nell’ambito del progetto civico sostenuto dal centrodestra e costruito insieme agli amministratori locali del territorio.

“Un passaggio politico e amministrativo che rappresenta la naturale evoluzione di un’esperienza nata con l’obiettivo di portare nelle istituzioni provinciali una figura civica capace di rappresentare sensibilità, competenze e istanze provenienti dal territorio, mantenendo sempre un dialogo costante con cittadini e amministratori della provincia di Grosseto – si legge in una nota del Carroccio -. Rita Bernardini manterrà la propria identità civica, elemento che costituisce un valore aggiunto del percorso intrapreso, ma allo stesso tempo darà vita al gruppo consiliare della Lega Salvini Premier in Provincia di Grosseto, nel segno di una collaborazione politica chiara, trasparente e coerente con il progetto che ne ha sostenuto l’elezione”.

“La costituzione del gruppo vuole essere anche un segnale politico preciso: la Lega Grosseto conferma la volontà di aprirsi sempre di più a percorsi civici autentici, capaci di coinvolgere amministratori, professionisti e cittadini che, pur non essendo tesserati, condividono valori, priorità e obiettivi concreti per il territorio – prosegue il comunicato -. Determinante, in questo percorso, è stato il contributo degli amministratori locali della provincia di Grosseto che, in occasione delle elezioni provinciali di secondo livello, hanno sostenuto con convinzione un progetto unitario fondato sulla rappresentanza territoriale e sulla capacità di creare una sintesi tra esperienza civica e visione politica. Il nuovo gruppo consiliare lavorerà per portare avanti istanze concrete nell’interesse dei cittadini della provincia, raccogliendo proposte e sensibilità provenienti tanto dal mondo politico della Lega quanto da quella realtà civica che intende contribuire in maniera seria e costruttiva alla crescita e allo sviluppo del territorio”.

Esprimo grande apprezzamento e sincera gratitudine verso Rita Bernardini per questa scelta – dichiara Andrea Maule, segretario provinciale della Lega Grosseto –. La costituzione del gruppo Lega in Provincia rappresenta un passaggio importante per il nostro territorio e dimostra come il dialogo tra politica e civismo possa produrre risultati concreti e credibili, soprattutto quando al centro vengono messi i bisogni delle comunità locali, l’ascolto degli amministratori e la volontà di costruire percorsi inclusivi e radicati sul territorio”.

“Ringrazio il gruppo Lega per il sostegno e il contributo che mi ha riservato, in un percorso condiviso di intenti che ha reso possibile la mia candidatura e la mia elezione all’interno del Consiglio provinciale – dichiara Rita Bernardini –. Fin dall’inizio di questa esperienza ci ha accomunato una visione della politica fortemente territoriale, fondata non sull’esercizio del potere, ma sul servizio ai cittadini e alle comunità locali. Servizio, ascolto e presenza sul territorio saranno il mio, e il nostro, impegno quotidiano. Lavoreremo per dare voce alle realtà locali e in particolare ai piccoli Comuni, che troppo spesso si sono sentiti esclusi dai processi decisionali. Ci unisce un forte senso di appartenenza alla nostra comunità e la volontà di fare politica tra la gente e per la gente. Ringrazio inoltre la Lega per aver saputo aprire con serietà al mondo civico, dimostrando che la politica non deve essere uno strumento di interesse personale, ma un mezzo nobile attraverso il quale operare concretamente per il bene comune”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Contrasto alla pedopornografia, anche Grosseto tra le province...

“David Rossi. I fatti”: il libro di Ranieri Rossi...

Castiglione della Pescaia intitola un belvedere ad Alex...

Rigassificatore, il Pd: “Il centrodestra boccia proposta per...

Studente contrae la tubercolosi: la Asl sta avvisando...

Via Palazzoli, Gabbrielli: “Pochi parcheggi per i residenti,...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: