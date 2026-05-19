Castiglione della Pescaia intitola un belvedere ad Alex Zanardi

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nel corso del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, che si è svolto oggi, martedì 19 maggio, il tema della memoria e del valore dell’esempio ha trovato uno spazio di profonda e sincera commozione.

Tra le comunicazioni del sindaco, è emersa la volontà dell’amministrazione di intitolare un belvedere ad Alex Zanardi, il campione di sport e di vita che ci ha lasciati poche settimane fa, lasciando un vuoto incolmabile ma anche un’eredità morale straordinaria.

Una decisione che sposa appieno la sensibilità e le scorse iniziative de L’Alternativa, il gruppo di opposizione guidato da Aldo Iavarone e sostenuto da Ianetta Giannotti.

“Inizialmente, il gruppo de L’Alternativa si era fatto promotore di una proposta precisa – si legge in una nota del gruppo -: intitolare una via cittadina a Zanardi, per legare indissolubilmente il suo nome alla quotidianità della nostra comunità. Tuttavia, la burocrazia impone tempi rigidi: la legge italiana prevede infatti un iter di ben 10 anni dalla morte prima di poter dedicare una strada a una personalità scomparsa. La scelta della Giunta di optare per un belvedere rappresenta quindi una soluzione ottimale ed efficace: una prassi amministrativa decisamente più veloce, che permette di tributare questo doveroso omaggio al campione senza attendere i tempi della burocrazia stradale”.

Durante il suo intervento in Consiglio, il capogruppo de L’Alternativa, Aldo Iavarone, ha espresso il pieno sostegno del gruppo alla scelta, cogliendo l’occasione per tratteggiare un profilo emozionante di Zanardi: “Alex Zanardi non è stato solo un immenso campione automobilistico e paralimpico. È stato, prima di tutto, un gigante di umanità e di forza d’animo. La sua capacità di trasformare il dramma in opportunità. Zanardi rappresenta un esempio vivente e universale per i nostri giovani e per le generazioni future: ci insegna che non importa quante volte cadi, ma con quale forza trovi il coraggio di rialzarti.

Per Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone, “il futuro belvedere non sarà semplicemente un punto panoramico, ma un luogo simbolo. Un legame tra la bellezza del territorio e la bellezza d’animo di un uomo che ha spinto i limiti della forza umana oltre ogni barriera. Un faro per la comunità, affinché il messaggio di speranza e coraggio di Alex continui a camminare (e a correre) insieme a noi”.