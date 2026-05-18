Turismo accessibile e soggiorni gratuiti in spiaggia: torna “Mare per tutti”

Grosseto. Presentata questa mattina in conferenza stampa la 28esima edizione di “Mare per tutti”, il progetto estivo di accessibilità e inclusione promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con la rete Balneari della Maremma grossetana – Rete di Imprese e la cooperativa sociale Il Melograno.

L’iniziativa, che si svolgerà dal primo giugno al 13 settembre, offre gratuitamente alle persone con disabilità la possibilità di trascorrere una settimana al mare nei trenta stabilimenti aderenti di Marina di Grosseto e Principina a Mare, in spazi accessibili e attrezzati.

“Con ‘Mare per tutti’ vogliamo dare una risposta concreta alle persone con disabilità e alle loro famiglie, offrendo servizi gratuiti negli stabilimenti aderenti, in spazi accessibili e facilmente raggiungibili – ha dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Dietro a questo progetto c’è una grande attenzione verso le persone e i loro bisogni quotidiani. Come amministrazione comunale vogliamo sostenere e rafforzare un’iniziativa che rende più semplice e serena la possibilità di vivere una giornata al mare”.

“‘Mare per tutti’ rappresenta un sostegno concreto per le persone con disabilità e per le loro famiglie – ha sottolineato l’assessore al sociale, Carla Minacci -. Offrire la possibilità di vivere il mare in un contesto accessibile e accogliente significa promuovere inclusione, autonomia e benessere. È attraverso iniziative come questa che si costruisce una comunità più attenta ai bisogni di tutti”.

“‘Mare per tutti’ è un progetto che valorizza Grosseto come esempio di turismo accessibile e inclusivo – ha spiegato l’assessore al turismo, Riccardo Megale -. Negli anni l’iniziativa si è fatta conoscere anche fuori dal nostro territorio, attirando famiglie che scelgono Marina di Grosseto e Principina a Mare per la qualità dei servizi e l’attenzione alle esigenze di tutti”.

“Partecipare in questi anni al coordinamento di “Mare per tutti” è stato per me un grande arricchimento – ha dichiarato Lorella Ronconi, responsabile dell’Info handicap del Comune di Grosseto -. La collaborazione tra Comune, rete Balneari e cooperativa Il Melograno dimostra quanto sia importante fare squadra. Molte delle persone che usufruiscono del progetto arrivano anche da fuori territorio, contribuendo a generare un ritorno positivo economico per la nostra comunità”.

“‘Mare per tutti’ è un progetto in cui crediamo molto e che fa bene a Marina di Grosseto, sia per la visibilità del territorio sia per il sostegno concreto che offre alle persone con disabilità – spiega Federico Galli, vicepresidente Balneari della Maremma Grossetana – Rete di Imprese – Quest’anno inoltre sono aumentati gli stabilimenti aderenti, segno che il valore dell’iniziativa è stato pienamente compreso. Continuiamo a lavorare per rendere il nostro territorio sempre più accessibile”.

L’iniziativa è stata sostenuta anche da: Consulta per la disabilità, Aism, Cfu Fibromialgia, Ens, Associazione grossetana genitori bambini portatori di aandicap e associazione Musical-Mente Odv.