Dalla “Notte bianca” alle “Mille bolle blu”: un’estate ricca di eventi in paese

Orbetello (Grosseto). Calendario ricco di eventi promossi dalla Pro Loco di Albinia che animeranno l’intera estate con manifestazioni pensate per tutte le età e organizzate con la collaborazione del Comune di Orbetello, di numerosi sponsor e con il coinvolgimento di artisti locali e grandi nomi dello spettacolo.

Ad Albinia gli eventi estivi partono il 26 giugno con “Dal tramonto alla birra”, 8ª Festa della birra artigianale locale e Street Food, e arrivano fino a settembre, quando si rinnova il consueto appuntamento con il Galà delle orchestre, passando per il consolidato “Mille bolle blu” e l’attesa “Notte Bianca”

«Ormai abbiamo un calendario di eventi consolidato che organizziamo con il contributo fondamentale del Comune di Orbetello – spiega il presidente della Pro Loco di Albinia, Vincenzo Picciolini – e di numerosi sponsor nonché tutti i soci della pro loco: dalle serate in musica e danzanti, passando per la 20esima edizione di “Mille bolle blu”, per arrivare al “Gran galà delle orchestre” che, a settembre, chiude le manifestazioni estive. Prosegue anche la valorizzazione dei nostri prodotti locali che sono inseriti nelle manifestazioni, come dalla birra locale, al vino passando per le orate allevate nel nostro mare. Ci sono eventi pensati per tutte le età e che coinvolgono, fin dalla fine di giugno, tutto il centro abitato di Albinia nonché le attività turistiche del territorio quali campeggi e agriturismi».

«Un calendario ormai consolidato – sottolinea l’assessore a turismo, cultura e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – che rende vivo e vibrante il centro abitato di Albinia grazie al grande lavoro di programmazione e organizzazione della Pro Loco. Un lavoro che la nostra amministrazione appoggia e supporta con convinzione ed entusiasmo sia per l’intrattenimento dei turisti che per la soddisfazione dei residenti che ad Albinia sono una comunità unita e coesa, capace di risultati veramente di grande livello sotto ogni punto di vista».

«Da parte dell’amministrazione comunale, inoltre – dice il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti –, è arrivato un ingente contributo economico per gli eventi 2026, a riconoscimento del grande lavoro che la Pro Loco di Albinia fa per il territorio, costruendo un cartellone di eventi importante che promuove il territorio e la socialità di Albinia. Come promesso, abbiamo finanziato per intero con un contributo straordinario, che va ad aggiungersi a quello ordinario, uno degli eventi di “Mille Bolle Blu”, la kermesse che, ogni anno, conferma un trend di pubblico veramente considerevole».

Un punto di forza delle attività della pro loco è il servizio navetta organizzato in collaborazione con le strutture – da e per i campeggi – che permette ai turisti di accedere alle manifestazioni in modo semplice e gratuito: «Tante manifestazioni – aggiunge il presidente – sono ormai consolidate come la “Notte bianca”, altre che si ripetono e si arricchiscono come “Rosso di sera”, serata dedicata alla degustazione di vini locali che, quest’anno, vede la crescere la partecipazione delle cantine del territorio. Siamo al meritorio traguardo dei 20 anni di “Mille bolle blu”, che quest’anno prevede una edizione speciale con un calendario con nomi importanti come Patty Pravo e Pupo che hanno inserito Albinia nei loro tour».

«Il 21 agosto – dichiara ancora Picciolini – ci sarà una serata particolare con “I Gemelli di Guidonia” che ci faranno fare un tuffo nelle 20 edizioni di “Mille Bolle Blu”, ripercorrendo alcuni brani di tutti gli artisti che hanno partecipato negli anni. La manifestazione è partita nel 2002 ed è diventata un appuntamento fisso del territorio e ha visto passare sul palco di piazza delle Regioni i più grandi artisti della musica degli anni 60-70, come i Camaleonti, Jimmi Fontana, Edoardo Vianello, Ricchi e Poveri, Cugini di Campagna, New Trolls, Orietta Berti, ecc. Vorrei, infine, fare un ringraziamento particolare ai membri del consiglio e ai volontari che si sono sempre resi disponibili con il loro tempo e professionalità, rendendo possibile la continuità e programmazione degli eventi».