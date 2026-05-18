Bianca Carotenuto consegue la seconda laurea: nuovo traguardo per la presidente dell’Unitre

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un traguardo che arriva dopo una vita dedicata allo studio, alla cultura e all’impegno sociale; una nuova sfida affrontata con entusiasmo e grande coraggio intellettuale, esempio concreto di come la voglia di imparare non abbia età. La presidente dell’Unitre di Castiglione della Pescaia, Bianca Cocca Carotenuto, ha discusso oggi a Firenze la sua seconda tesi di laurea all’Istituto superiore di Scienze religiose della Toscana, dedicata a “Guglielmo di Malavalle, santo eremita del Xll secolo, patrono di Castiglione della Pescaia”.

In questo giorno così importante per lei e carico di emozione è arrivato anche l’affetto e l’apprezzamento dell’amministrazione comunale. Il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, presente alla discussione della tesi, ha espresso grande stima nei confronti di Bianca Cocca Carotenuto, sottolineando come il suo percorso rappresenti un motivo di orgoglio per tutta la comunità castiglionese.

«Non potevo non essere presente a questo straordinario traguardo – ha sottolineato la prima cittadina –. Bianca Cocca Carotenuto è un esempio straordinario di passione per conoscenza, vitalità intellettuale e amore per la cultura. La sua determinazione dimostra che non esiste età per continuare a studiare, crescere e mettersi in gioco. Per Castiglione della Pescaia è motivo di grande orgoglio avere una persona come lei alla guida dell’Unitre e protagonista di un percorso umano e culturale così significativo».

Bianca Cocca Carotenuto è stata insegnante e promotrice instancabile della cultura a Castiglione della Pescaia. Guida l’Unitre da oltre vent’anni, ne ha contribuito alla crescita trasformandola in un importante punto di riferimento culturale del territorio, con corsi, conferenze, laboratori e tante attività sociali; negli anni ha promosso iniziative culturali, gemellaggi con altre associazioni italiane e progetti intergenerazionali.

La neo dottoressa ha ricordato con emozione la sua prima laurea in Lettere moderne, conseguita nel 1958, quando non aveva ancora compiuto 22 anni. Oggi, con lo stesso entusiasmo di allora, ha affrontato una nuova sfida accademica: «Il mio timore era di fare un flop, perché questa volta ho veramente voluto fare il passo più lungo della gamba».

La nuova laurea della presidente dell’Unitre di Castiglione della Pescaia non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma anche un messaggio positivo per tutte le generazioni: la curiosità, il desiderio di conoscere e la passione per lo studio possono accompagnare tutta la vita.