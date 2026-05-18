Rally matematico: gli studenti grossetani vincono la finale regionale

Grosseto. Un sabato di entusiasmo e grandi soddisfazioni quello del 16 maggio, quando alla scuola secondaria di primo grado “Machiavelli” di Firenze si è svolta la finale regionale del Rally matematico, competizione giunta alla seconda edizione sotto la nuova organizzazione di Airm Toscana.

Il Rally matematico

Il Rally matematico è una gara basata sulla risoluzione di problemi, in cui non competono i singoli studenti, ma l’intero gruppo classe, chiamato a collaborare, discutere strategie, argomentare soluzioni e mettere in campo capacità logiche e spirito di squadra. Un modello che valorizza la cooperazione e che, negli anni, si è affermato come un’occasione di crescita sia per gli studenti sia per i docenti.

Quest’anno la classe III E a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado “G.B. Vico” dell’Istituto comprensivo 5 di Grosseto, guidata dalla docente referente, la prof.ssa Francesca Burali, ha conquistato il primo posto di categoria. Un risultato di grande valore, che assume un significato ancora più speciale se si considera che anche lo scorso anno la stessa classe aveva ottenuto il primo posto nella propria categoria.

Durante i 50 minuti della prova, gli studenti hanno dimostrato determinazione, capacità di analisi, collaborazione e maturità nel gestire il lavoro di squadra.

La gioia della premiazione ha ripagato l’impegno costante degli alunni, il lavoro attento dei docenti e il sostegno delle famiglie.

Il Rally matematico rappresenta inoltre un’importante occasione di formazione per gli insegnanti, che attraverso il confronto con colleghi di altre scuole possono introdurre nella didattica nuovi approcci, metodologie innovative e attività di problem solving.

Un grande applauso va dunque agli studenti della III E e a tutta la comunità scolastica della “Vico”, che ancora una volta porta in alto il nome dell’istituto con passione, competenza e spirito di squadra.