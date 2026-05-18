Orbetello celebra le sue eccellenze: consegnati l’Anguilla d’oro e il Cavaliere d’Italia

Orbetello (Grosseto). Cavaliere d’Italia e Anguilla d’oro sono i riconoscimenti lagunari che amministrazione comunale e Pro Loco Lagunare assegnano ogni anno per celebrare i talenti di Orbetello e l’edizione 2026 ha visto protagonisti, rispettivamente, la gioielleria Sabatini e Sara Bernardini, ingegnere informatico di fama internazionale.

I premi sono stati consegnati in piazza Eroe dei due mondi durante le Feste di Maggio da Maddalena Ottali, assessore alla cultura al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, e Lorenzo Scateni, presidente della Pro Loco Lagunare.

«Siamo stati molto onorati – sottolinea l’assessore Ottali – che Sara sia volata da Londra per tornare a Orbetello e ricevere il premio che le abbiamo assegnato per celebrare i suoi tanti successi, come ingegnere informatico, collaboratrice della Nasa, docente universitaria ed eminente ricercatrice. Abbiamo approfittato anche per conoscerla meglio e abbiamo avuto modo di riscoprire una donna brillante, piacevole e che ama profondamente il paese che le ha dato i natali. Siamo grati delle belle parole che Sara ha speso per Orbetello e, soprattutto, per la nostra comunità, per cui ha espresso ammirazione e gratitudine per essere stata di supporto alla sua formazione e crescita personale».

«Ringraziamo anche la famiglia Sabatini – aggiunge Scateni – per la grande emozione che ci ha regalato durante la premiazione, con la sincera commozione di Stefania che ha ricevuto il premio insieme al fratello Andrea e ai loro genitori. Un’attività che si tramanda da 3 generazioni, partita con i nonni e portata avanti con serietà, cortesia e professionalità da figli e nipoti. Questi ultimi sono saliti sul palco e hanno espresso profonda gratitudine a Orbetello e a tutti i loro clienti, avendo la possibilità di vantare un’ampia platea che va ben oltre i confini del territorio».

I vincitori sono stati, inoltre, omaggiati con una bottiglia di Amargo dal produttore Matteo Valeri: «Ringraziamo gli organizzatori per averci dato la possibilità di donare ai vincitori una bottiglia di Amargo – dichiara Valeri -. Amargo è un amaro premium nato a Orbetello e ispirato alla storia dei Reali Presìdi spagnoli. Realizzato con 22 botaniche, racconta il territorio della Maremma attraverso gusto, tradizione e identità. Per noi è un orgoglio legare il nostro prodotto a persone e aziende che portano il nome di Orbetello oltre i confini del territorio».