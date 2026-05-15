Animazione e giochi vintage: torna “Rione in fiera”

Follonica (Grosseto). L’associazione Rione Senzuno, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza sabato 16 maggio, dalle 16.30, la quinta edizione di “Rione in fiera”, in via della Repubblica, nel quartiere di Senzuno.

Durante il “Rione in Fiera” saranno allestiti numerosi spazi dedicati ai giochi vintage, quelli che tutti hanno conosciuto e ai quali hanno giocato nei luna park e nelle feste di paese, realizzati dai volontari dell’associazione.

Tanti i premi in palio e non mancheranno momenti di animazione, oltre a punti di ristoro curati dal gruppo carnevalesco gialloverde e dalle attività commerciali del quartiere.

Ospite del “Rione in Fiera”, l’Avis sezione Bertocci di Follonica, che sarà presente con un suo stand per promuovere la donazione del sangue.

Ingresso gratuito.