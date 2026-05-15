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Valori dei batteri superiori ai limiti: il Comune dispone il divieto di balneazione

Il Comune ha provveduto all'installazione della cartellonistica informativa nei punti di accesso al mare interessati

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che, a seguito dei controlli effettuati da Arpat, è stato disposto a partire da oggi il divieto temporaneo di balneazione a Principina a Mare.

Il provvedimento si è reso necessario dopo che le analisi hanno evidenziato valori batteriologici superiori ai limiti previsti, rendendo momentaneamente non idonee le acque alla balneazione. Il divieto resterà in vigore fino a quando i successivi campionamenti non certificheranno il ripristino delle condizioni di piena balneabilità. Il Comune ha provveduto all’installazione della cartellonistica informativa nei punti di accesso al mare interessati.

L’amministrazione comunale monitorerà costantemente la situazione e informerà tempestivamente cittadini e turisti non appena sarà possibile revocare il provvediment

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