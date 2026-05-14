“Aveva ragione Oriana”: la giornalista Chiara Giannini presenta il suo libro sull’immigrazione

Grosseto. L’associazione culturale Oriana Fallaci – Ets organizza un incontro con la giornalista e inviata di guerra Chiara Giannini, che sabato 16 maggio, alle 18, presenterà, nella Sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, il volume “Aveva ragione Oriana. Perché l’immigrazione illegale è un pericolo per l’Italia”. A dialogare con l’autrice sarà Vittorio Introcaso, giornalista della Rai.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che l’associazione dedica alla valorizzazione dell’eredità culturale e intellettuale di Oriana Fallaci, scomparsa nel 2006, con l’obiettivo di promuovere un confronto serio e documentato sui temi che attraversano la contemporaneità. La presenza di Chiara Giannini, che ha seguito sul campo conflitti, crisi internazionali e rotte migratorie, offre l’occasione per affrontare un argomento complesso attraverso l’esperienza diretta di chi ha osservato da vicino dinamiche e conseguenze dei fenomeni globali.

«Il messaggio che Oriana Fallaci ha consegnato al mondo, fondato sulla conoscenza, sul confronto senza timori e sull’esperienza maturata nei luoghi dove la storia si manifesta con maggiore intensità, è oggi più attuale che mai – afferma la presidente dell’associazione Barbara Chelli -. Molti dei moniti che la giornalista e scrittrice fiorentina lanciò con lucidità e coraggio, e che gli eventi hanno in parte confermato, restano purtroppo inascoltati. Per questo riteniamo fondamentale proporre momenti di approfondimento come questo, che non intendono alimentare contrapposizioni, ma stimolare consapevolezza, capacità critica e responsabilità civile. È il modo più autentico per onorare la lezione di Oriana Fallaci, quella di osservare, capire e raccontare la realtà con rigore e libertà».