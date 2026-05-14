“Lavoro e legalità”: istituzioni e società civile si uniscono contro infiltrazioni mafiose e sfruttamento

Cinigiano (Grosseto). Venerdì 15 maggio, alle 15, la sala consiliare del Comune di Cinigiano ospiterà l’iniziativa dal titolo “Lavoro e legalità”, un momento di riflessione profonda e confronto operativo tra amministratori locali, sindacati, associazioni ed enti impegnati quotidianamente nella prevenzione delle infiltrazioni criminali.

L’incontro

L’evento si pone l’obiettivo ambizioso di analizzare il legame diretto tra la presenza mafiosa e la sistematica privazione della dignità umana, evidenziando come il territorio del grossetano non sia affatto immune da queste dinamiche. La realtà dei numerosi beni confiscati presenti in vari comuni della nostra zona testimonia come la criminalità organizzata abbia già radicato i propri interessi nel tessuto locale, sfruttando la vulnerabilità di un’economia spesso in crisi per presentarsi sotto le mentite spoglie di una salvezza finanziaria.

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Il dibattito si concentrerà in particolare sulla mutazione delle mafie moderne, organizzazioni subdole e silenti che hanno abbandonato la strategia della violenza manifesta per infiltrarsi invisibilmente nelle aziende e nelle imprese. Questa nuova forma di occupazione del mercato non desta più il clamore del passato, rendendo estremamente difficile il riconoscimento delle strutture criminali ormai perfettamente integrate nei processi produttivi. Attraverso lo sfruttamento lavorativo, le mafie riescono oggi a trovare nuove e inquietanti modalità per rendere legali atti di estrema gravità, svuotando di significato il concetto stesso di impresa e trasformando il lavoro in uno strumento di oppressione anziché di emancipazione.

L’incontro intende inoltre tracciare una via preventiva per la salvaguardia del territorio. Solo attraverso un confronto serio e una vigilanza costante sulle modalità con cui gli investimenti entrano nei piccoli comuni sarà possibile difendere la legalità e restituire dignità ai lavoratori, sottraendo spazio vitale a chi cerca di trasformare la crisi economica in un’opportunità di controllo illecito.

All’incontro saranno presenti Luciano Monaci, sindaco di Cinigiano; Paolo Rossi, segretario della Flai Cgil di Grosseto; Massimo Borghi, referente regionale di Avviso Pubblico; Federico Cignelli, coordinatore della Consulta provinciale per la legalità di Grosseto; Valentino Bisconti, vicepresidente della Provincia di Grosseto; Cristian Giannini, segretario del Parlamento regionale degli studenti della Toscana.