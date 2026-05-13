Servizio civile: a disposizione 13 posti in Tribunale e in Procura

Grosseto. Con Decrsto dirigenziale n. 8655 de 22 aprile scorso, la Regione Toscana ha approvato ii nuovo bando per la selezione di 2.395 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale, finanziati con risorse Pr Fse+ 2021/2027.

Nell”ambito del progetto, della durata di dodici mesi, gli uffici giudiziari di Grosseto accoglieranno complessivamente 13 volontari, di cui 8 presso il Tribunale e 5 presso la Procura della Repubblica.

L’iniziativa rappresenta un importante opportunità formativa e professionale per i giovani, che potranno svolgere un’esperienza all’interno della Pubblica Amministrazione, contribuendo al funzionamento degli uffici giudiziari e acquisendo competenze utili per il proprio percorso personale e lavorativo.

I requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Toscana, nella sezione dedicata al progetto “Giovanisi”.

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 12.00 dei 10 giugno prossimo.

I progetti sono, inoltre, pubblicati sui siti internet del Tribunale e della Procura della Repubblica di Grosseto.