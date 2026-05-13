Agricoltura: Ente Terre, la commissione Sviluppo economico e rurale visita Alberese

Firenze- La tenuta di Alberese di Ente Terre regionale toscane sarà al centro della visita della commissione Sviluppo economico e rurale del Consiglio regionale di venerdì 15 maggio.
A partire dalle 12, la presidente Brenda Barnini (Pd) con la vicepresidente Marcella Amadio (Fratelli d’Italia) e i consiglieri Roberta Casini (Pd), Luca Minucci (Fratelli d’Italia), Mario Puppa (Pd), Matteo Trapani (Pd), Gabriele Veneri (Fratelli d’Italia),Lidia Bai (Pd) e l’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras saranno guidati dal direttore dell’Ente, Giovanni Sordi, nella tenuta in località Spergolaia, in provincia di Grosseto.
La delegazione visiterà il centro aziendale, la selleria, l’allevamento di vacche maremmane con i butteri e la villa granducale. Durante l’incontro saranno resi noti alcuni numeri sia riguardo al personale dell’Ente che riguardo all’attività e agli animali.
I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare e a dare conferma.
Il programma:
- ore 12 – Ritrovo presso il Centro aziendale di Spergolaia, lungo la Strada del Mare 25, ad Alberese;
- incontro con il direttore di Etrt Giovanni Sordi;
- ore 12.10 – Incontro con i Butteri al pascolo, a seguire visita alla selleria aziendale;
- ore 13.15 – Trasferimento alla villa granducale;
- ore 13.30 – Pranzo nella sala della scuderia di Villa Fattoria granducale;
- ore 15:30 – Visita del piano nobile della Villa granducale;
- ore 16 – Saluti.