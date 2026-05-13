Agricoltura: Ente Terre, la commissione Sviluppo economico e rurale visita Alberese

Firenze- La tenuta di Alberese di Ente Terre regionale toscane sarà al centro della visita della commissione Sviluppo economico e rurale del Consiglio regionale di venerdì 15 maggio.

A partire dalle 12, la presidente Brenda Barnini (Pd) con la vicepresidente Marcella Amadio (Fratelli d’Italia) e i consiglieri Roberta Casini (Pd), Luca Minucci (Fratelli d’Italia), Mario Puppa (Pd), Matteo Trapani (Pd), Gabriele Veneri (Fratelli d’Italia),Lidia Bai (Pd) e l’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras saranno guidati dal direttore dell’Ente, Giovanni Sordi, nella tenuta in località Spergolaia, in provincia di Grosseto.

La delegazione visiterà il centro aziendale, la selleria, l’allevamento di vacche maremmane con i butteri e la villa granducale. Durante l’incontro saranno resi noti alcuni numeri sia riguardo al personale dell’Ente che riguardo all’attività e agli animali.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare e a dare conferma.

Il programma: