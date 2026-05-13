“One Health: tra salute e territorio”, il Distretto biologico della Maremma organizza l’evento

Grosseto. Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del quinto evento formativo del progetto “I valori del biologico”, dedicato al tema “One Health: tra salute e territorio”, in programma venerdì 15 maggio al Centro Fiere del Madonnino.

L’iniziativa si conferma come un importante momento di confronto e approfondimento sui temi della salute, della sostenibilità e del rapporto tra uomo, ambiente e produzioni agricole biologiche, mettendo al centro il paradigma “One Health”, che riconosce l’interconnessione tra salute umana, salute animale e tutela degli ecosistemi.

Nel corso della conferenza stampa è stato sottolineato il valore strategico della formazione e della divulgazione scientifica per promuovere una cultura del biologico sempre più consapevole e radicata nei territori, anche attraverso il dialogo tra istituzioni, professionisti del settore sanitario, mondo agricolo e ricerca.

Tra gli ospiti e relatori dell’evento del 15 maggio sarà presente anche Giselda Scalera, rappresentante delegata dal Ministero della salute, la cui partecipazione testimonia l’attenzione delle istituzioni nazionali verso le tematiche legate alla prevenzione, alla qualità alimentare e alla sostenibilità ambientale.

«Eventi come “I valori del biologico” – ha sottolineato il presidente del Distretto biologico della Maremma toscana e sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresentano un’opportunità preziosa per il nostro territorio, perché mettono in relazione salute, ambiente, agricoltura e qualità della vita. Grosseto e la Maremma hanno una forte vocazione legata alla sostenibilità e alla valorizzazione delle produzioni biologiche, e iniziative di questo livello contribuiscono a rafforzare una cultura della prevenzione e del rispetto del territorio. La presenza di autorevoli professionisti e rappresentanti istituzionali conferma l’importanza di un confronto sempre più ampio sui temi della salute e del benessere collettivo. È fondamentale continuare a investire in momenti di approfondimento e sensibilizzazione che sappiano coinvolgere cittadini, istituzioni e operatori del settore, creando una rete di collaborazione capace di generare valore per l’intera comunità. Il biologico, oggi più che mai, rappresenta non solo una scelta produttiva, ma anche una visione concreta di sviluppo sostenibile e tutela delle future generazioni».

Il programma

Il programma della giornata vedrà il contributo di numerosi professionisti ed esperti che affronteranno aspetti legati alla salute, alla qualità delle produzioni biologiche e al ruolo del territorio nella costruzione di modelli di sviluppo sostenibili.

L’evento rappresenta un’occasione di incontro e aggiornamento per operatori del settore, professionisti sanitari, studenti, amministratori e cittadini interessati ad approfondire le sfide e le opportunità offerte dal biologico in una prospettiva integrata e multidisciplinare.

«Il modello One Health – ha aggiunto Michele Angeli, coordinatore tecnico del Distretto biologico della Maremma toscana – rappresenta oggi una visione indispensabile per affrontare le sfide del futuro, perché lega in maniera concreta la salute delle persone alla qualità dell’ambiente e delle produzioni agricole. Come Distretto biologico della Maremma toscana crediamo fortemente nel valore della formazione e del confronto tra professionalità diverse, affinché il biologico non sia soltanto un metodo produttivo, ma un vero strumento di tutela del territorio, della biodiversità e delle comunità locali. A tutto ciò va aggiunto l’auspicio che la concomitante presenza del Ministero della salute e di Regione Toscana possa essere efficace per far sì che i nostri territori diventino dei veri e propri laboratori di salute e di corretti stili di vita e l’obiettivo possa identificarsi nel messaggio Maremma-Regione Toscana / Regione – One Health».

La partecipazione all’incontro del 15 maggio si inserisce nel percorso di valorizzazione delle buone pratiche legate al biologico e alla sostenibilità, con l’obiettivo di rafforzare una visione condivisa della salute come bene comune, strettamente connesso alla tutela del territorio e delle comunità.