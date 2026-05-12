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Al via i lavori di messa in sicurezza di via Solferino: gli interventi previsti

Il quadro economico dell'intervento ammonta a circa 300mila euro

di Redazione
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Monterotondo Marittimo (Grosseto). Iniziano i lavori di messa in sicurezza di via Solferino, a Monterotondo Marittimo. L’intervento riguarda un tratto particolarmente delicato della viabilità comunale, interessato negli anni da fenomeni di erosione e dilavamento causati dalle piogge, con conseguente cedimento della carreggiata.

L’opera prevede una complessiva messa in sicurezza con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità al versante e sicurezza per la circolazione.

Il quadro economico dell’intervento ammonta a circa 300mila euro, di cui 260mila finanziati dalla Regione Toscana con il contributo destinato alle aree interne, e il resto coperti dal Comune.

“Si tratta di un intervento importante e atteso – dichiara il sindaco Giacomo Termine che consentirà di mettere definitivamente in sicurezza un tratto viario soggetto a grandi criticità. Ringraziamo la Regione Toscana per questo finanziamento, che ha permesso al Comune di realizzare un’opera di tale importanza. L’intervento richiederà circa 4 mesi per essere completato”.

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