Al via i lavori di messa in sicurezza di via Solferino: gli interventi previsti

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Iniziano i lavori di messa in sicurezza di via Solferino, a Monterotondo Marittimo. L’intervento riguarda un tratto particolarmente delicato della viabilità comunale, interessato negli anni da fenomeni di erosione e dilavamento causati dalle piogge, con conseguente cedimento della carreggiata.
L’opera prevede una complessiva messa in sicurezza con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità al versante e sicurezza per la circolazione.
Il quadro economico dell’intervento ammonta a circa 300mila euro, di cui 260mila finanziati dalla Regione Toscana con il contributo destinato alle aree interne, e il resto coperti dal Comune.
“Si tratta di un intervento importante e atteso – dichiara il sindaco Giacomo Termine – che consentirà di mettere definitivamente in sicurezza un tratto viario soggetto a grandi criticità. Ringraziamo la Regione Toscana per questo finanziamento, che ha permesso al Comune di realizzare un’opera di tale importanza. L’intervento richiederà circa 4 mesi per essere completato”.