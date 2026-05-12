Autobus, Minucci: “No allo spostamento del terminal a Firenze, disagi per chi arriva da Grosseto”

Firenze. “Non possiamo pensare che l’autoterminal di Firenze venga spostato. La Regione deve intervenire, ma apprendiamo che deve ancora completare un’istruttoria sulla richiesta di Autolinee Toscane di dismettere il capolinea di Firenze di via Santa Caterina, punto di arrivo per tutti coloro che, dalle province di Siena e Grosseto, si spostano sul capoluogo di regione”.

A dirlo i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Enrico Tucci e Luca Minucci, dopo la risposta in aula, alla loro interrogazione, da parte dell’assessore ai trasporti Filippo Boni.

“L’autostazione di Firenze è essenziale per pendolari, lavoratori, studenti, turisti che arrivano da Siena e Grosseto visto che i collegamenti ferroviari sono inesistenti. La possibilità, anche remota, che questa possa essere spostata ci preoccupa molto così come sono preoccupati i presidenti delle province di Siena e Grosseto ed il vicesindaco di Siena, Michele Capitani, che ha scritto al presidente della Regione – hanno dichiarato Tucci e Minucci-. Questo capolinea permette ai senesi e grossetani di arrivare nel centro di Firenze e in prossimità della stazione di Santa Maria Novella, e quindi di avere a portata di mano l’Alta Velocità ferroviaria. Altri sedi alternative comporterebbero disagi ad una popolazione della Toscana del sud già costretta ad una mobilità alquanto complicata.

L’asse di mobilità Grosseto-Siena-Firenze, pur strategico per la mobilità della Toscana del sud, è già fortemente penalizzato da cantieri infiniti, lavori, restringimenti, lungo tutta la direttrice che collega il capoluogo maremmano a quello di regione, passando per la città del Palio. Sarebbe miope e oltremodo penalizzante aggiungere un ulteriore ostacolo al trasporto su gomma.”