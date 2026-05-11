Verso il congresso Pd, Termine: “Con i Giovani Democratici un percorso di rinnovamento e forza”

Grosseto. “Affrontiamo questo congresso con una scelta chiara: costruire insieme ai Giovani Democratici un percorso vero di rinnovamento e di rafforzamento del Partito Democratico nella nostra provincia. Un percorso che, con la mia candidatura, intendo garantire e portare avanti con determinazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd.

“Così intervengo nel pieno della fase congressuale, indicando nella collaborazione strutturata con le nuove generazioni uno dei pilastri della proposta politica – continua la nota -. La mozione dei Giovani Democratici mette al centro un punto essenziale: la marginalità non è un destino, ma il prodotto di scelte politiche e quindi può essere contrastata con una visione e con politiche adeguate. Per questo il lavoro che vogliamo costruire non è solo organizzativo, ma profondamente politico: significa rimettere al centro il diritto a restare, a studiare, a lavorare e a vivere nei nostri territori senza essere costretti ad andarsene. Significa affrontare temi concreti come università, lavoro, casa, servizi e sviluppo, con una visione nuova e più coraggiosa”.

“In questo quadro, il rapporto con l’organizzazione giovanile rappresenta un elemento strategico – sottolinea Termine -. Voglio rivolgere un sincero augurio di buon lavoro a Cosimo Garofalo, nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici, con cui avvieremo fin da subito un confronto stretto e continuo. Allo stesso tempo, è giusto riconoscere il lavoro e il percorso costruito in questi anni da Federico Badini e Cristian Marchini. Federico rappresenta anche l’esempio concreto di come dalla scuola politica della giovanile si possa crescere dentro il partito, assumendo incarichi territoriali e contribuendo a costruire risultati e classe dirigente. È questo il valore che i Giovani Democratici devono continuare ad avere: dare linfa nuova al Partito Democratico, formando una nuova generazione di amministratori, dirigenti e militanti. È ciò che sta già accadendo con Cristian e ciò che tutti auspichiamo possa proseguire con Cosimo. Il congresso, quindi, viene interpretato come un passaggio politico decisivo”.

“Non è solo una fase interna al partito, ma l’occasione per costruire un Pd più forte, più aperto e più rappresentativo, capace di unire le diverse sensibilità e di parlare davvero ai territori. Lo sguardo è già rivolto alle prossime sfide. Il nostro obiettivo è arrivare alle scadenze amministrative con un partito più solido, radicato e competitivo. Questo percorso, che nasce oggi dentro il congresso, deve portarci a costruire una proposta credibile di governo per la provincia di Grosseto, a partire dalla città capoluogo – conclude Termine –. Insieme ai Giovani Democratici possiamo aprire una nuova stagione: più partecipata, più ambiziosa, più utile alle nostre comunità. Ed è esattamente questo l’impegno che mi assumo con la mia candidatura”.