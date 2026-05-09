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Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie della città

L'intervento è in programma martedì 12 maggio

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Martedì 12 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Follonica per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via degli Olivi.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 16 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Campi Alti a Mare, nella zona delle nuove costruzioni, in via degli Olivi, via delle Camelie, via dei Pioppi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 16.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

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