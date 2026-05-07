Turismo, casa e lavoro: i sindaci delle grandi destinazioni costiere a confronto

Affitti brevi, accesso alla casa, lavoro stagionale e nuovi modelli di vita come il nomadismo digitale: sono queste le grandi sfide al centro del confronto promosso dal Network del G20 delle spiagge italiane, che riunisce i principali Comuni costieri italiani, in occasione dell’evento “Vivere (nel)le destinazioni”, in programma l’8 e 9 maggio ad Arzachena.

Un appuntamento che rilancia con forza, anche a livello nazionale, la necessità di un cambio di paradigma nelle politiche turistiche: le destinazioni non possono più essere solo luoghi di attrazione stagionale, ma devono garantire qualità della vita, servizi e residenzialità durante tutto l’anno.

«Il convegno rappresenta un’occasione fondamentale per incontrare gli operatori turistici e coinvolgerli attivamente nelle nuove tendenze globali. Abbiamo invitato albergatori, agenzie immobiliari, locatori, associazioni di categoria – dichiara il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda –. Vogliamo fornire gli strumenti per acquisire maggiore consapevolezza delle potenzialità del territorio, partendo dal confronto diretto con altre amministrazioni comunali, ospiti fin da venerdì 8 maggio ad Arzachena per i tavoli di lavoro e studio tipici del Network. Superare la logica della stagionalità significa costruire un modello di sviluppo, più equilibrato e sostenibile per la nostra comunità, capace di animare il territorio e, in particolare il centro storico, in ogni stagione».

Dichiara Daniela Angelini, sindaco di Riccione: «Partecipare al convegno organizzato dal G20 delle spiagge ad Arzachena rappresenta una grande opportunità per dare un senso concreto al tema ‘Vivere (nel)le destinazioni’, affrontando il nodo degli affitti brevi e della mancanza di alloggi per i lavoratori. Sono molto contenta di potere affrontare con tanti colleghi sindaci queste priorità in un contesto così importante, perché senza case per i dipendenti e per chi risiede non può esserci vero sviluppo turistico. È qui, lavorando insieme, che possiamo e dobbiamo trovare soluzioni reali per proteggere l’abitabilità e il futuro delle nostre comunità marine».

«Dal confronto tra le nostre amministrazioni – afferma Roberta Nesto, coordinatrice nazione del G20 delle spiagge e sindaco di Cavallino Treporti – emerge una priorità chiara: riequilibrare il rapporto tra sviluppo turistico e diritto all’abitare, affrontando l’impatto crescente degli affitti brevi e la difficoltà, sempre più diffusa, di reperire alloggi per residenti e lavoratori».

Il lavoro del Network punta a individuare strumenti condivisi e proposte operative da portare all’attenzione del Governo e del Parlamento, rafforzando il ruolo dei Comuni nella gestione dei fenomeni turistici e nella tutela delle comunità locali. Un percorso che passa anche dall’innovazione, come dimostra il focus sul nomadismo digitale e sulle nuove forme di abitare contemporaneo, sempre più centrali per attrarre presenze stabili e qualificare l’offerta dei territori.

«E’ fondamentale affrontare le destinazioni dal punto di vista turistico – dichiara Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia – per poter offrire servizi qualitativamente sempre migliori, ma anche dal punto di vista dei cittadini che sono il motore primario dell’erogazione di tali servizi. Riuscire a contemplare le esigenze dei residenti con quelle dei frequentatori significa dare serenità e continuità alle attività svolte in ogni settore e continuare ad essere competitivi rispetto alle tante località straniere che offrono tali servizi».

L’obiettivo è chiaro: costruire destinazioni vive, sostenibili e abitabili in tutte le stagioni, trasformando le criticità attuali in leve di sviluppo per il futuro del turismo italiano, migliorando la qualità della vita dei residenti.

Per iscrizioni al convegno pubblico del 9 maggio cliccare il link sul sito www.comune.arzachena.ss.it