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“Risonanze di sanità”: a Grosseto arrivano le “Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico”

Nella cattedrale di San Lorenzo l'esposizione di reliquiari e reliquie provenienti da varie parrocchie della Diocesi

di Redazione
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Grosseto. Dall’8 al 17 maggio, la Diocesi di Grosseto, attraverso l’Ufficio beni culturali ecclesiastici, promuove un ricco calendario di appuntamenti nell’ambito delle “Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico” promosse dalla Cei.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere un’eredità che non appartiene solo alla Chiesa, ma a tutto il popolo, custodendone la fede, la storia e i talenti.

Il programma

Le celebrazioni prenderanno il via l’8 maggio nella chiesa del Cottolengo (in via Scansanese a Grosseto) con un suggestivo concerto di campane e la visita alla cella campanaria alle 21.00.

Il 9 maggio, il Museo archeologico e d’arte sacra della Maremma (Maam) offrirà un’apertura straordinaria e gratuita dalle 21.00 alle 23.00, con una visita guidata ai “Tesori sacri del museo diocesano” prevista per le 21.30.

Il focus su San Guglielmo: ampio spazio sarà dedicato alla figura di san Guglielmo.

Il 12 maggio, nella Cattedrale di San Lorenzo, si terrà l’incontro “Facciamo il punto su San Guglielmo”, un momento di approfondimento storico aperto a tutti. Parallelamente, dal 12 al 17 maggio, la Cattedrale ospiterà l’esposizione dei reliquiari e delle reliquie del Santo provenienti da diverse chiese della Diocesi.

Per favorire la partecipazione di gruppi parrocchiali e cittadini, dal 14 al 16 maggio saranno organizzate visite guidate gratuite alla Cattedrale e alle reliquie in tre fasce orarie: 15.00, 16.30 e 21.30, con ritrovo presso il portale centrale. Le celebrazioni si arricchiranno inoltre con la preghiera delle Lodi il 13 maggio alle 9.30.

Un’occasione preziosa per riscoprire il valore della nostra eredità culturale e lo sforzo necessario per la sua conservazione e trasmissione alle generazioni future.

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