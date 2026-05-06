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Nutrizione e allenamento: se ne parla in un incontro in biblioteca

Nuovo appuntamento con il ciclo "Mens sana in corpore sano. Giovani consapevoli"

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Prosegue il ciclo di incontri “Mens sana in corpore sano. Giovani consapevoli”, promosso dall’associazione Volley Massa Marittima in collaborazione con la biblioteca comunale “Gaetano Badii” e con il patrocinio del Comune di Massa Marittima. Un percorso dedicato ai giovani e alle famiglie per approfondire temi fondamentali della crescita, della salute e del benessere.

Il secondo appuntamento, dal titolo “Nutrizione e allenamento: alla ricerca del giusto equilibrio”,  si terrà venerdì 8 maggio, dalle 15 alle 17, nella biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima.

Interverranno i pediatri Giulia Guerrini e Raffaele D’Alfonso, che guideranno il pubblico in una riflessione sull’importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita equilibrato, soprattutto durante l’età evolutiva e nell’attività sportiva.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto volto a promuovere consapevolezza, benessere e sani stili di vita tra i giovani, creando occasioni di confronto aperte alla cittadinanza.

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