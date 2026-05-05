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Accesso più semplice alle visite per le persone con disabilità: al via il progetto Pass

Fondamentale il ruolo del Comune di Grosseto, attraverso l'assessorato alle politiche sociali, e della Consulta comunale

di Redazione
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Grosseto. Prosegue a Grosseto il percorso di rafforzamento dei servizi socio-sanitari grazie al progetto Pass, promosso dalla Regione Toscana per migliorare l’accesso alle prestazioni da parte delle persone con disabilità. Un’iniziativa che punta a semplificare i percorsi di presa in carico, garantendo risposte più efficaci sia nell’ambito ambulatoriale che nei servizi di emergenza-urgenza.

Fondamentale il ruolo del Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato alle politiche sociali, e della Consulta comunale, che ha contribuito attivamente alla costruzione del progetto insieme alle associazioni del territorio. Il progetto è stato infatti condiviso, accolto e approvato nell’ambito della Consulta, a conferma di un percorso partecipato.

Proprio le associazioni avranno anche un ruolo operativo, inserendo i dati delle persone direttamente presso il punto attivato dall’amministrazione comunale. Lo sportello della Consulta è attivo al piano terra ed è aperto il venerdì e il sabato, rappresentando un riferimento concreto per cittadini e realtà associative.

Un impegno condiviso che è stato illustrato anche nel corso degli incontri istituzionali, con il coinvolgimento dei professionisti sanitari e che punta a migliorare in modo concreto l’accessibilità e la qualità dei servizi. Un lavoro di squadra che guarda al futuro, con l’obiettivo di costruire un sistema sempre più inclusivo e vicino ai bisogni delle persone.

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