“Toscana Futuro Digitale” fa tappa a Grosseto con un focus sulla sanità

Grosseto. Sanità digitale e sviluppo dei servizi on line per i cittadini. Sono i focus della tappa grossetana di “Toscana Futuro Digitale”, il tour di incontri promosso dalla Regione per condividere con i territori la propria strategia sul digitale.

L’appuntamento a Grosseto è in programma mercoledì 6 maggio nell’auditorium dell’ospedale Misericordia in via Senese 161, a partire dalle 9.30.

L’incontro

Come di consueto, al centro degli interventi la visione di “Toscana Diffusa & Connessa” alla base del lavoro e delle azioni della Toscana per garantire a cittadini e imprese la parità di diritti di accesso alle opportunità del mondo digitale: dal diritto alla connettività alla facilitazione digitale, dai servizi on line all’etica dell’Intelligenza Artificiale.

In apertura è previsto il saluto del presidente Eugenio Giani. A seguire, il contributo dell’assessore all’innovazione tecnologica e infrastrutture digitali Alberto Lenzi.

La mattinata vedrà gli interventi di dirigenti regionali e dei vertici del consorzio Metis.

Alle 11.30, il confronto sugli sviluppi della sanità digitale in Toscana: dai servizi alla cybersicurezza fino alle opportunità di me.toscana.it, la nuova casa dei servizi e della comunicazione regionale.

“Toscana Futuro Digitale” è realizzato in collaborazione con Anci, Upi e Metis Toscana, la società in-house della Regione a cui la Legge regionale 57/2024 ha affidato un ruolo di supporto degli enti locali nel percorso di trasformazione digitale.

Per informazioni: https://digitale.toscana.it/